A Gabbro è pronto il nuovo campo da calcio e pallavolo

Il campo, che potrà essere utilizzato per il calcetto e per la pallavolo, sarà pubblico. Sopralluogo del sindaco di Rosignano al nuovo impianto ludico polivalente del paese

Il sindaco di Rosignano Daniele Donati e l’assessore Giovanni Bracci, insieme ad alcuni tecnici del Comune, si sono recati a Gabbro per un sopralluogo all’impianto ludico polivalente che è stato realizzato nello spazio sottostante all’area feste. Il campo, che potrà essere utilizzato per il calcetto e per la pallavolo, sarà pubblico e a disposizione dei cittadini che potranno accedervi liberamente e gratuitamente.

I lavori sono iniziati a settembre 2022 e hanno avuto un costo complessivo di circa 150mila euro. A breve saranno montate anche le porte da calcetto e la rete da pallavolo, tutte rimovibili in base all’utilizzo del campo. A completare i lavori, anche un nuovo impianto di illuminazione rivolto verso il campo, che sarà acceso, su richiesta, in caso di utilizzo dell’impianto la sera. L’impianto si inserisce in un contesto più ampio che comprende anche l’area giochi adiacente, restaurata nel 2022 dall’Amministrazione, con due scivoli, un’altalena doppia e un gioco a molla che hanno sostituito alcuni vecchi attrezzi.

