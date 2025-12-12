A Natale torna il Taxi Social

Il servizio sarà attivo nei giorni 13, 14, 20, 21, 22 e 23 dicembre, dalle 15:30 (prima corsa) alle 19:30 (ultima corsa). A bordo sarà presente un autista e un assistente, che potrà aiutare esclusivamente nelle manovre di salita e discesa dal mezzo

Anche per il Natale 2025 torna il Taxi Social, servizio gratuito di trasporto dedicato a persone con disabilità, promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia della Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. L’obiettivo è favorire la partecipazione sociale durante le festività, offrendo la possibilità di muoversi in sicurezza e autonomia per vivere la città. Il servizio sarà attivo nei giorni 13, 14, 20, 21, 22 e 23 dicembre, dalle 15:30 (prima corsa) alle 19:30 (ultima corsa). A bordo sarà presente un autista e un assistente, che potrà aiutare esclusivamente nelle manovre di salita e discesa dal mezzo.

Come prenotare

È possibile prenotare una corsa chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 334 3617092, dalle 10:00 alle 12:00.

Dichiarazioni

“Un progetto nato anni fa – ha dichiarato l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – che continua a dare buoni frutti. Grazie a Social Taxi, le persone con ridotta autonomia motoria possono vivere momenti importanti della vita cittadina”. Sandra Biasci, presidente della Consulta, ha aggiunto: “Siamo molto contenti che il servizio riparta e cercheremo di farlo conoscere il più possibile. È il segno che il lavoro del Tavolo sta funzionando, anche grazie al rapporto con l’Amministrazione”. Per Fabrizio Torsi, presidente del Tavolo Disabilità: “È un progetto semplice solo in apparenza: nasce da un bisogno concreto, espresso proprio dai ragazzi del Tavolo. Il servizio funziona da anni grazie al sostegno di realtà come Perché il Goldoni è il Goldoni, OLT, Lions Club e donazioni di privati cittadini”.

