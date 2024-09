A novembre l’inaugurazione della Sala della Mescita

Lo ha detto il sindaco inaugurando Fs park, il nuovo parcheggio per auto in piazza Dante. Una volta restaurata la Sala diventerà una sala polifunzionale per convegni e esposizioni temporanee

Nel mese di novembre l’inaugurazione della Sala della Mescita delle Terme del Corallo. Lo ha detto il sindaco inaugurando stamattina Fs park, il nuovo parcheggio per auto in piazza Dante. E’ partito quindi il conto alla rovescia. Una volta restaurata la Sala diventerà una sala polifunzionale per convegni e esposizioni temporanee.

La riqualificazione della Terme del Corallo si inserisce all’interno di un progetto molto più ampio che ha già portato alla apertura della Velostazione, di Fs park (oggi) e prevede la futura pedonalizzazione di piazza Dante, l’apertura degli Uffizi a Mare all’interno delle Terme, l’abbattimento del cavalcavia (con conseguente sottopasso) e la riqualificazione della stazione ferroviaria.

I lavori. Oltre alla Sala della Mescita è previsto il recupero di uno dei due colonnati, quello sullo stesso lato della Sala della Mescita, attualmente in parte tamponati, per collegare il parco pubblico già fruibile al giardino storico, anch’esso oggetto del presente progetto. Il recupero riguarda anche un intervento di consolidamento strutturale di tipo conservativo delle colonne. E’ previsto inoltre il recupero del giardino storico che permette la fruizione completa degli spazi aperti del complesso che possono essere restituiti alla città. Il giardino, per la sua conformazione e per l’adiacenza alla sala polivalente, potrà ospitare eventi culturali analoghi a quelli della sala, utilizzando a supporto gli stessi locali di servizio. Le due biglietterie ai lati dell’ingresso principale diventeranno anch’esse locali di supporto per gli eventi da organizzare nel giardino, ad esempio come deposito o eventuale biglietteria.

