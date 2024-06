A “Sons of the Ocean” un premio che riconosce l’impegno per l’ambiente

I Circoli Velici Versiliesi hanno premiato l’associazione Sons of the Ocean con il prestigioso riconoscimento “Guida la Natura Lasciandoti Guidare” per il loro eccezionale contributo alla difesa dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Il premio, assegnato durante una cerimonia tenutasi presso il circolo velico Torre del Lago Puccini, è stato un momento di grande emozione per i membri dell’associazione, che da anni si dedicano con passione alla tutela delle risorse naturali e alla sensibilizzazione della comunità sulle tematiche ambientali. Il riconoscimento è stato accolto come un importante segnale di apprezzamento per il lavoro svolto e un incoraggiamento a proseguire con rinnovata determinazione.

“Siamo profondamente onorati di ricevere questo premio – ha dichiarato Matteo Nani, presidente di Sons of the Ocean – Il riconoscimento da parte dei Circoli Velici Versiliesi non solo ci riempie di orgoglio, ma rappresenta anche un forte stimolo a continuare il nostro impegno per la salvaguardia dell’ambiente. Crediamo fermamente che la tutela delle nostre risorse naturali e la promozione di pratiche sostenibili siano fondamentali per garantire un futuro migliore per tutti.”

Sons of the Ocean è nota per le sue numerose iniziative volte a proteggere gli ecosistemi marini e costieri, tra cui campagne di pulizia delle spiagge, progetti educativi nelle scuole e collaborazioni con altre organizzazioni ambientaliste. La loro missione è quella di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e di incoraggiare comportamenti sostenibili che possano avere un impatto positivo sul nostro pianeta.

Il premio “Guida la Natura Lasciandoti Guidare” è stato istituito dai Circoli Velici Versiliesi per riconoscere individui e organizzazioni che si distinguono per il loro contributo significativo alla protezione dell’ambiente e alla promozione di uno sviluppo sostenibile. La scelta di premiare Sons of the Ocean è stata motivata dall’incredibile impegno e dalle numerose iniziative messe in campo dall’associazione, che hanno avuto un impatto tangibile e positivo sulla comunità e sull’ambiente locale.

“Siamo lieti di assegnare questo premio a Sons of the Ocean – ha dichiarato il presidente dei Circoli Velici Versiliesi Franco Dazzi – Il loro lavoro è un esempio straordinario di come la passione e la dedizione possano fare la differenza nella tutela del nostro ambiente. Speriamo che questo riconoscimento possa ispirare altri a seguire il loro esempio.”

Con questo premio, Sons of the Ocean riceve un ulteriore incoraggiamento a continuare la propria missione e a rafforzare il proprio impegno per la protezione dell’ambiente, sempre guidati dall’amore per la natura e dalla convinzione che ognuno di noi possa contribuire a creare un mondo più sostenibile.

Per ulteriori informazioni sulle attività di Sons of the Ocean, è possibile visitare il loro sito web www.sonsoftheocean.it o seguirli sui principali social media.

