A Villa Corridi festa con oltre 300 bambini per la Giornata nazionale degli alberi

L'iniziativa ha coinvolto Avo, Wwf, Cnr, la primaria Villa Corridi e le scuole dell’infanzia vicine: Giardino di Sara, Ciribiciccioli, Pimpirulin, Lido Rossi, I Villini e la Pina Verde

Il 21 novembre alle 10.30, la primaria Villa Corridi (IC Bartolena) ha celebrato la Giornata Nazionale degli Alberi. È stata una grande festa che ha coinvolto tutte le classi della primaria e i bambini delle scuole dell’infanzia vicine: Giardino di Sara, Ciribiciccioli, Pimpirulin, Lido Rossi, I Villini e la Pina Verde. Oltre 300 i bambini presenti. L’evento, coordinato dall’insegnante Antonella Turelli, responsabile di plesso, ha previsto la lettura di una storia da parte degli alunni più grandi rivolta ai piccoli ospiti, la piantumazione di un Ligustro donato dall’Avo e l’inaugurazione di due panchine restaurate da Avo e WWF: una rossa contro la violenza sulle donne e una bianca della gentilezza. I bambini hanno intonato anche la “Canzone dell’Albero” e, alla fine della mattinata, hanno consegnato una cesta con foglie simboliche ai volontari Avo, con frasi da donare agli ospiti delle RSA. Presenti all’iniziativa il consiglio Avo (Diamantina Ansaldo, Paola Cagnin, Rosaria De Vincentis, Mauro Bacci), i referenti WWF di Livorno e i rappresentanti del CNR, con cui la scuola collabora per progetti scientifici legati ai cambiamenti climatici e alla stazione meteo didattica.

