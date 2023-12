A Villa Fabbricotti la prima panchina europea

La panchina è stata realizzata nell'ambito de Festival della partecipazione giovanile alle elezioni europee organizzato da Nina Palermo, ambasciatrice europea giovani nel programma BuildEu2 del Parlamento Europeo e membro del Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno

Il “Festival della partecipazione giovanile alle elezioni europee” che si è svolto a Livorno dal 12 al 14 dicembre è stato un evento straordinario che ha celebrato il valore della democrazia, della partecipazione e del cambiamento. L’obiettivo principale del festival è stato quello di informare i giovani sulle elezioni europee, in particolare coloro che voteranno per la prima volta, e sull’importanza del voto di ogni cittadino a plasmare il futuro dell’Unione europea coinvolgendoli in un processo stimolante e partecipativo, creato dai giovani per i giovani. All’inaugurazione i violinisti del Conservatorio di Musica Pietro Mascagni hanno suonato l’inno italiano e l’inno europeo (Inno alla Gioia) mentre la Vicesindaca Libera Camici e il Presidente del Consiglio Comunale, Pietro Caruso hanno introdotto l’evento nella prestigiosa sede della Sala del Consiglio Comunale.

Nella prima giornata è stata tenuta una lezione dal Prof. Pietro Finelli, docente di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa che ha spiegato il funzionamento delle elezioni e l’organo che andremo ad eleggere. Nella seconda giornata al Cisternino di Città si è svolto un laboratorio di scrittura del “Manifesto del cittadino europeo” con l’obiettivo di scrivere un documento che guidi i cittadini nel diventare cittadini attivi alle elezioni europee. La terza giornata ha visto l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, insieme ai partecipanti e agli organizzatori inaugurare la prima panchina europea di Livorno, dedicata a Simone Veil, situata all’ingresso di Villa Fabbricotti. L’evento, patrocinato dal Comune di Livorno, è stato realizzato grazie a un finanziamento europeo nell’ambito delle attività in seguito all’European Youth Event EYE2023 da parte dell’organizzazione europea ESU European Student Union. L’evento è stato organizzato da Nina Palermo ambasciatrice europea giovani nel programma BuildEu2 del Parlamento Europeo e membro del Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno. In conclusione, il Festival è stato un’occasione per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica, sociale e culturale in vista delle elezioni politiche europee del 2024. Attraverso il dialogo, la condivisione di idee e il confronto nella diversità questo festival ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro comune dell’Unione Europea e della città di Livorno.

