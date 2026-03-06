A Villa Rodocanacchi torna alla luce il secondo lago

Grazie ad un accurato lavoro di pulizia da parte di Reset è tornato visibile l'invaso che riceveva direttamente l’acqua dal Botro del Mulino e che, attraverso una galleria lunga ben 126 metri, la incanalava fino al lago principale. Il presidente Pera: "Abbiamo ripulito tutto l’antico sistema idraulico. Vi aspettiamo domenica 8 marzo alle 10.30"

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, il parco di Villa Rodocanacchi riapre al pubblico con visite guidate a partire dalle ore 10.30. Un appuntamento che si arricchisce di un’importante novità destinata a rendere l’esperienza ancora più suggestiva. Come spiega il presidente di Reset, Giuseppe Pera, negli ultimi mesi è stato completamente ripulito e recuperato l’antico sistema idraulico realizzato dalla famiglia Rodocanacchi: un articolato percorso d’acqua composto da una diga, due gallerie e due laghi che convogliavano l’acqua fino al grande lago centrale, quello dell’isolotto, un tempo utilizzato anche per le gite in barca. “Grazie a questo accurato lavoro di pulizia e valorizzazione è tornato visibile il primo invaso d’acqua, il lago originario che riceveva direttamente l’acqua dal Mulino. Da qui, attraverso una galleria lunga ben 126 metri, l’acqua veniva incanalata fino al lago principale”. La visita di domenica includerà questa novità, offrendo così ai partecipanti ancora più scorci e dettagli del bellissimo parco. Un’occasione speciale per scoprire — o riscoprire — un patrimonio restituito alla sua piena bellezza.

