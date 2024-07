Ad agosto autobus gratuiti per numerose giornate e serate

L'assessora Cepparello: "Queste campagne di gratuità del trasporto pubblico locale hanno lo scopo di avvicinare all'autobus anche l'utenza che abitualmente non ne fa uso". Linee e date in dettaglio

Per tutto il mese di agosto, grazie al contributo del Comune di Livorno, si potrà viaggiare gratuitamente sui bus di Autolinee Toscane in numerose giornate e serate. Più precisamente: le linee notturne 21 e 22 saranno gratuite ogni sabato (sabato 3, sabato 10, sabato 17, sabato 24, sabato 31) e mercoledì 14 agosto. Tutte le linee urbane (escluse le linee notturne 21 e 22 e la Funicolare di Montenero) saranno gratuite ogni domenica (domenica 4, domenica 11, domenica 18, domenica 25) e giovedì 15 agosto. “Queste campagne di gratuità del trasporto pubblico locale – spiega l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – hanno lo scopo di avvicinare all’autobus anche l’utenza che abitualmente non ne fa uso. In questi anni abbiamo puntato molto su questo tipo di iniziative e i dati ci danno ragione. L’utilizzo del trasporto pubblico a Livorno è in costante aumento, in controtendenza con quanto sta avvenendo in molte città dopo il Covid”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©