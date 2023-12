Ad Antignano area giochi inclusiva con la statua di Kyra

Nel parco Lenci troverà collocazione anche la statua di Kyra, la canina di Mario Bartoli impiegata nella pet therapy e molto amata dai bambini

I lavori avranno inizio a primavera e prevedono l'installazione di nuovi giochi inclusivi nel parco Lenci, dove vi è il nascente skatepark, e nel parco Puini Ceron. Altri giochi inclusivi verranno donati, grazie ad una raccolta fondi, da Mario Bartoli. Salvetti: "Investito 1 milione di euro per attrezzare con giochi inclusivi 10 aree verdi della città"

Un’area giochi inclusivi per bambini e ragazzi con disabilità sarà realizzata dall’Amministrazione Comunale nel parco Lenci e nel parco Puini Ceron ad Antignano. I lavori avranno inizio a primavera e prevedono l’installazione di nuovi giochi inclusivi: un gioco complesso con rampe di accesso, un girello inclusivo, un telefono senza filo, una campana con scritte in braille e un campo di basket inclusivo, senza barriere, il primo in città. Il progetto prevede la realizzazione di pavimentazione anti-trauma in mattonelle ad integrazione di quella già esistente, per una superficie complessiva di circa 390 metri quadrati. Sarà inoltre demolita la pavimentazione dell’attuale percorso, dove verrà posizionata l’area multisport. Infine, a corredo dell’area gioco inclusiva, saranno demolite le attuali fioriere e al loro posto saranno posizionate sedute realizzate in gradoni di cemento rifinite di mattoni e riporti di terreno per la realizzazione di discese di prato a raccordare il percorso pedonale con le aree verdi.

A fare idealmente compagnia ai bambini durante i momenti di gioco ci sarà la statua della canina Kyra impiegata per molti anni nella pet therapy e troveranno posto altri giochi inclusivi donati, grazie ad una raccolta fondi, da Mario Bartoli, dedito da anni a progetti di solidarietà dopo l’improvvisa scomparsa nel 1998 del figlio di 17 anni.

“Dal 2019 ad oggi – ha affermato il sindaco Luca Salvetti durante la presentazione del progetto in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale – questa Amministrazione ha investito 1 milione di euro per attrezzare con giochi inclusivi 10 aree verdi della città, quindi 200 mila euro l’anno. Nel parco Lenci troverà collocazione anche la statua di Kyra, la canina di Mario Bartoli impiegata nella pet therapy e molto amata dai bambini”.

“Come ha detto il sindaco – ha aggiunto l’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani – ogni anno abbiamo aggiunto una posta in bilancio per dei progetti e siamo partiti anche con i giochi inclusivi per i bambini piccoli e per gli adolescenti, in luoghi da riqualificare, che possano diventare parco, ovvero aree verdi che consentano di stare insieme. Ed ecco che siamo arrivati al parco Lenci, un luogo grande in cui creare tanti luoghi diversi dove hanno trovato collocazione l’area sensoriale, l’area relax, il campo di basket inclusivo per gli adolescenti, l’isola dei giochi inclusivi e la statua della canina Kyra. Ringrazio particolarmente tutti coloro che hanno raccolto le risorse, contribuendo all’acquisto dei giochi inclusivi”.

Alla conferenza stampa erano presenti il dirigente del settore Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni Roberto Pandolfi, il responsabile del settore Progettazione e qualificazione degli spazi pubblici Fabrizio Mori, la garante degli animali Elisa Amato, che tanto si è spesa per la causa di Kyra, il garante delle persone disabili Valerio Vergili, il presidente dell’associazione Toscana Paraplegici di Livorno Fabrizio Torsi e Mario Bartoli.

Per la realizzazione del progetto l’Amministrazione Comunale ha avuto interlocuzioni con il comitato di Banditella e con i referenti del centro commerciale. Il parco Lenci fa parte di una progettazione più ampia che riqualifica funzionalmente una vasta area e si lega ad altre attività che l’Amministrazione ha intenzione di realizzare e in alcuni casi sta già eseguendo come il nascente skatepark e l’area verde in via Silvestro Lega.

