Al Comune di Livorno il premio Sviluppo Sostenibile per il progetto “Un orto per tutti”

Il Comune di Livorno è stato tra i protagonisti della 15ª edizione del Premio Sviluppo Sostenibile 2025, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Italian Exhibition Group, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il riconoscimento, consegnato al sindaco Luca Salvetti durante la cerimonia di Rimini, è stato assegnato nella sezione “Ripristino della natura” per il progetto “Un Orto per Tutti”, parte integrante del piano comunale di de-pavimentazione urbana. Il progetto interessa un’area di circa 3,5 ettari nell’ex zona delle serre Labrogarden ed è articolato in due lotti separati da un fossato naturale per la gestione sostenibile delle acque piovane. La Zona Sud prevede la creazione di un bosco urbano con 200 alberi, cuore verde e ricreativo del parco; la Zona Nord è invece dedicata a orti sociali e spazi di aggregazione, con circa 70 appezzamenti. L’acqua per l’irrigazione sarà fornita dai pozzi esistenti, evitando l’uso della rete idrica comunale. All’evento ha partecipato anche l’assessora alle Politiche Urbanistiche e Ambientali Silvia Viviani.

Il contesto del Premio e gli altri vincitori

Il Premio Sviluppo Sostenibile, giunto alla quindicesima edizione, mira a valorizzare progetti innovativi che generino benefici ambientali ed economici, con buone prospettive di diffusione. Come ha ricordato Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, anche quest’anno la partecipazione è stata “numerosa e di qualità”, con un livello particolarmente alto di innovazione.

I tre vincitori principali di questa edizione sono:

Iren S.p.A. – Settore Economia Circolare: per l’impianto di riciclo delle schede elettroniche dei RAEE realizzato da Valdarno Ambiente (AR), primo in Italia capace di recuperare metalli preziosi attraverso un innovativo processo idrometallurgico.

A2A Life Company – Settore Decarbonizzazione e Adattamento al Cambiamento Climatico: per il progetto di recupero del calore dal Data Center Qarnot 1 di Brescia, che reimmette nella rete di teleriscaldamento l’energia termica prodotta dai server, contribuendo alla neutralità climatica urbana.

Centro Studi Naturalistici – Settore Ripristino della Natura: per il progetto Oasi Laguna del Re in Capitanata, un intervento di rigenerazione ecologica e paesaggistica su 40 ettari, che ha ripristinato ecosistemi umidi e rafforzato la biodiversità.

Le altre realtà segnalate

Oltre ai tre vincitori, la giuria ha assegnato 27 targhe di riconoscimento (9 per settore) a progetti particolarmente meritevoli. Tra questi, oltre a Livorno, figurano Bari, Ferrara, Pisa, il Parco del Ticino, il Consorzio della Bonifica Renana, diverse imprese e startup innovative come Aquafil, BIOPAP, Gruppo Chiesi, Raffmetal, Etifor e molte altre, che rappresentano un quadro vitale e in crescita della transizione ecologica italiana.

Un segnale per la sostenibilità urbana

Con il premio al progetto “Un Orto per Tutti”, Livorno si distingue come esempio concreto di rinaturalizzazione urbana e partecipazione sociale, dove la cura degli spazi pubblici si unisce alla tutela ambientale e alla coesione della comunità. Un riconoscimento che rafforza l’impegno della città toscana verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

