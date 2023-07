Al mare a piedi o in bici, un abbonamento in premio al vincitore di Bike&walk2beach

Sono 5 gli stabilimenti aderenti all’iniziativa (dal 1 al 31 agosto): Lido, Onde del Tirreno, Roma, Pancaldi e Nettuno. Scaricando la app GoodGo, il cliente che si sarà recato più volte al mare si aggiudicherà il primo premio. Ai Lido una gara anche per i non abbonati

Il Comune di Livorno, per promuovere la mobilità sostenibile, ha deciso di avvalersi e di finanziare l’utilizzo della app GoodGo per lanciare il contest “Bike&walk2beach”. Cinque gli stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa che si svolgerà dal 1° al 31 agosto: Lido, Onde del Tirreno, Roma, Pancaldi e Nettuno. L’iniziativa è stata illustrata a Palazzo Comunale dall’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello. Presenti Annalisa Coli per Confesercenti, Alessio Schiano per Confcommercio, Massimiliano Petri per EcoGeko, Nicola Ganni per i bagni Lido e Francesco Repetti responsabile dell’ufficio Mobilità urbana sostenibile. Intervenuta tramite video conferenza Elisa Picchi dei bagni Roma. “Si tratta di una iniziativa probabilmente unica nel suo genere – ha dichiarato l’assessora Cepparello – che abbiamo pensato per cominciare a lanciare la ciclovia Tirrenica, attualmente in corso di realizzazione ma che l’anno prossimo sarà sostanzialmente pronta su tutto il litorale”. L’iniziativa si avvale della app GoodGo messa a disposizione da EcoGeko. Scaricando questa app i clienti dei cinque stabilimenti balneari che hanno aderito potranno partecipare, nel mese di agosto, ad una gara che sostanzialmente permetterà loro di accumulare dei crediti ogni volta che si recano al mare a piedi o in bicicletta. Alla fine del mese chi si è recato più volte al mare a piedi o in bicicletta, avrà vinto la gara aggiudicandosi un premio che ogni stabilimento balneare metterà a disposizione a proprie spese. Il primo premio sarà quasi per tutti un abbonamento gratuito per il prossimo anno, in più i bagni Lido hanno anche previsto una gara per i non abbonati che invece si tradurrà in uno sconto sul biglietto di ingresso, sconto direttamente erogabile quest’anno. L’assessora Cepparello ha poi rivolto un ringraziamento “alle associazioni di categoria che hanno creduto in questa iniziativa e ci hanno aiutato a promuoverla presso gli stabilimenti balneari e agli stessi stabilimenti balneari”.

