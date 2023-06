Al mare in 20, tutte le domeniche autobus gratis per andare al mare sul Romito

Nella seconda foto trovate la mappa con le 10 fermate che fa l'autobus Al mare in 20 sul Romito

Dalla fermata/capolinea in via Pigafetta ad Antignano, tutte le domeniche dall'11 giugno al 14 settembre ferragosto compreso, ogni 30 minuti partirà un autobus che fermerà in 10 spiagge dal Parco Marina del Boccale al Lido del Chioma. Salvetti: "Grazie a Comune, AT e Aamps il progetto dei giovani studenti della Commissione Ambiente e Mobilità è diventato realtà". "20" come...

Presentata la nuova iniziativa di Autolinee Toscane e Comune Al mare in 20. 20 come il numero dell’autobus, 20 come i minuti per andare da Antignano a Chioma, 20 come gli euro risparmiati di parcheggio, 20 come le multe scampate, 20 come gli amici che ti puoi portare in autobus, 20 come l’ora dell’ultima corsa a scendere e, aggiungiamoci, 10 come le fermate ad altrettante spiagge dal Parco Marina del Boccale al Lido del Chioma. Presentato l’8 giugno alla fermata/capolinea in via Pigafetta ad Antignano, da dove partirà l’autobus, il servizio gratuito partirà dall’11 giugno e sarà attivo fino al 14 settembre, ferragosto compreso, tutte le domeniche dalle 8 alle 20 con frequenza di 30 minuti. “Un anno fa – spiega il sindaco Salvetti su Fb – i giovani studenti della Commissione Ambiente e Mobilità avevano proposto un progetto per una nuova fruizione della costa a sud di Livorno, fruizione che fosse sostenibile, sicura e comoda. A distanza di 12 mesi il loro progetto è realtà grazie al lavoro dell’Amministrazione insieme ad Autolinee Toscane ed Aamps con l’obiettivo di invogliare a lasciare il mezzo privato e utilizzare il trasporto pubblico”.

Condividi: