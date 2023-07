Al Mercato nasce l’Emporio Solidale

Punto di raccolta di generi alimentari di prima necessità che i clienti del Mercato potranno mettere a disposizione dei cittadini in difficoltà

Al Mercato delle Vettovaglie apre l’Emporio Solidale, un punto di raccolta di generi alimentari di prima necessità che i clienti del Mercato potranno mettere a disposizione dei cittadini in difficoltà. L’Emporio Solidale usufruisce dello spazio della bottega di riuso e riciclo “Ti Rifò Novo e Più Bellino”, al fondo n. 47/48 del Salone delle Gabbrigiane. Il fondo è gestito dall’associazione “Articolo 4 Mai Soli”, promotrice dell’iniziativa. L’Emporio Solidale al Mercato delle Vettovaglie è stato inaugurato oggi. Erano presenti, tra gli altri, l’assessore al turismo e al commercio Rocco Garufo, il presidente di “Articolo 4 Mai Soli” Pierfrancesco Salerno, il consigliere di “Articolo 4 Mai Soli” e promotore del progetto Enea Santaniello Corrado, la responsabile del Mercato Barbara Mancini, volontarie e volontari impegnati nell’iniziativa. Partecipare alla colletta alimentare è semplicissimo: basta fare la spesa presso i banchi ed i negozi del mercato coperto, acquistando prodotti di prima necessità e consegnandoli al fondo 47/48. È importante raccogliere generi non deperibili e a lunga conservazione, per esempio pasta e riso, conserve, alimenti in scatola, olio, prodotti per la colazione, legumi secchi, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale. È sempre consigliabile contattare i volontari per verificare quali generi alimentari siano particolarmente necessari o richiesti. Inoltre, è importante assicurarsi che i prodotti donati siano integri, non scaduti e in confezioni sigillate. Destinatari dell’iniziativa sono tutte le persone singole e le famiglie che si trovano in difficoltà economica e necessitano di sostegno alimentare. Per accedere ai servizi dell’Emporio Solidale è richiesta la registrazione e la documentazione Isee. Le regole e i criteri sono disponibili presso il fondo o sul sito https://articolo4maisoli.it

Condividi: