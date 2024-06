Al ricercatore livornese Giannetti il premio internazionale “Kuriki Award for Young Professionals”

Vittorio Giannetti mostra il prestigioso riconoscimento in una foto gentilmente concessa dal ricercatore livornese e pubblicata su Sant'Anna Magazine e sui social della Scuola Superiore pisana

Vittorio Giannetti, classe 1991, si è diplomato al Liceo Cecioni per poi intraprendere gli studi universitari nell'ateneo pisano. A Tolosa è stato insignito del premio di rilevanza mondiale "Kuriki Award for Young Professionals" assegnato dalla ERPS Electric Rocket Propulsion Society al giovane ricercatore Under 35 della comunità internazionale che più ha contribuito allo sviluppo del settore della propulsione elettrica satellitare

Vittorio Giannetti, giovane ricercatore livornese in Space Technologies della Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa è stato insignito di un prestigioso premio di rilevanza mondiale. Un vero e proprio premio… spaziale! Si tratta infatti del “Kuriki Award for Young Professionals” assegnato mercoledì 26 giugno dalla ERPS Electric Rocket Propulsion Society. Il premio assegnato al ricercatore dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna, viene dato ogni due anni in occasione della conferenza biennale della ERPS ed è destinato al giovane ricercatore Under 35 della comunità internazionale che più ha contribuito allo sviluppo del settore della propulsione elettrica satellitare.

Un premio dunque che inorgoglisce e rende fieri tutti noi livornesi di avere un concittadino così. Vittorio Giannetti è nato nel 1991 a Livorno. Nella nostra città è cresciuto e si è diplomato al Liceo Scientifico Cecioni con il massimo dei voti e ha proseguito i suoi studi poi l’Università di Pisa arrivando infine al Sant’Anna.

La cerimonia di premiazione è avvenuta a Tolosa. Il giovane ricercatore labronico ha espresso la sua enorme gratitudine verso tutte le colleghe e i colleghi con cui ha collaborato nel corso di questi ultimi anni. Un ringraziamento particolare per il supporto ricevuto è stato rivolto a Mariano Andrenucci, docente pioniere e luminare del settore scomparso di recente, e a Tommaso Andreussi, responsabile dell’Area di ricerca in Space Technologies.

Giannetti si è oltremodo detto “onorato” di questo riconoscimento così prestigioso. “Questo premio – ha commentato al Sant’Anna Magazine, la rivista online dell’ateneo – rappresenta un grande incoraggiamento a continuare a lavorare con curiosità, responsabilità e dedizione nel campo della propulsione elettrica”.

“Sono al Sant’Anna dal settembre scorso – ha commentato a QuiLivorno.it il ricercatore livornese appena rientrato a casa in Italia dalla trasferta internazionale – Mi occupo di sviluppo sistemi di propulsioni per satelliti che servono agli stessi satelliti, in parole povere, per cambiare orbita o spostarsi. La propulsione elettrica è un sistema particolarmente avanzato ed efficiente di propulsione rispetto alla tradizionale che è quella chimica. In questo caso vengono usati campi elettromagnetici per ionizzare e accelerare il propellente. Devo questo percorso al professore Mariano Andreucci, recentemente scomparso. E’ stato lui ad introdurmi all’argomento e con lui ho fatto la mia tesi di laurea. Prima di arrivare al Sant’Anna ho lavorato in Europa sia qua in Italia che in Inghilterra e Francia. Sono chiaramente felice e orgoglioso per questo riconoscimento ricevuto. Lunedì sarò nuovamente al lavoro al Sant’Anna con molto entusiasmo”.

