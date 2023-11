Al via nei consultori gli incontri Nati per leggere

Il primo incontro a Livorno Est (Salviano) lunedì 20 novembre alle 10.30. Nel corso degli incontri spazio anche ai consigli sulla scelta dei libri e sul come leggerli insieme al bambino. Chellini: "Leggere rafforza i legami genitori-figli". Maranto: "I consultori sono anche luoghi di sviluppo affettivo e cognitivo". In programma gli interventi di Cecilia Caleo, Irene Ciampaglia e Giulia Bertolini

Partiranno la prossima settimana all’interno dei consultori livornesi gli incontri organizzati dal personale ostetrico in collaborazione con il programma “Nati per Leggere” finalizzati alla promozione della lettura e rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare. “I consultori devono essere luoghi dove si offrono non solo opportunità di cura, prevenzione e sostegno – spiega Rosa Maranto, direttrice UOC Attività Consultoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – ma anche occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Per questo abbiamo accolto con favore il programma di “Nati per Leggere” attivo su tutto il territorio nazionale. La voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Leggere insieme al bambino produce molti benefici per la sua crescita, favorisce lo sviluppo del linguaggio, lo arricchisce, costruisce le basi per la lettura e la scrittura, migliora le competenze emotive e relazionali, crea l’abitudine all’ascolto, aumenta i tempi dell’attenzione e stimola la creatività”. “Leggere un libro può essere un rito prima della nanna oppure durante i momenti di attesa, è un momento esclusivo e dedicato – dice Marzia Chellini, responsabile delle ostetriche della Zona Livornese – che rafforza anche i legami genitori-figli. Il bambino crescendo acquista indipendenza nella scelta dei libri e una maggiore abilità di lettura, ma è sempre contento se può passare del tempo leggendo insieme ai genitori: una necessità sempre più stringente in un tempo in cui così tanti bambini sono lasciati da soli di fronte a schermi elettronici”. “Le attività sono rivolte ai genitori che frequentano i gruppi dedicati al massaggio neonatale e all’allattamento – conferma Isabella Iori, coordinatrice ostetrica dei consultori livornesi – e per la prossima settimana sono previsti gli interventi da parte di Cecilia Caleo, Irene Ciampaglia e Giulia Bertolini delle cooperativa Itinera in tutti i consultori livornesi. In particolare sono in programma a Livorno Est (Salviano) lunedì 20 novembre alle 10.30, a Livorno Nord (Fiorentina) martedì 21 novembre alle 10, a Livorno Centro (Padiglione 7) mercoledì 22 e sabato 25 novembre alle 11.30 e a Livorno Sud (Via del Mare) giovedì 23 novembre alle 10.30. Nel corso degli incontri ci sarà spazio anche ai consigli sulla scelta dei libri, sul come leggerli insieme al bambino condividendo queste esperienze con altri genitori”.

