Alla Protezione Civile comunale di Livorno e alla Polizia Locale il Premio Sicurezza Urbana 2022

Al Comune di Livorno i complimenti del ministro dell'interno Piantedosi che ha concluso la giornata, dei vertici di Anci e dei Sindaci di Napoli, Bologna e Verona che hanno presenziato alla premiazione

A Roma, nello storico palazzo San Macuto, si è svolto l’evento Anci nazionale per la presentazione del rapporto nazionale sull’attività delle polizie locali. Nell’appuntamento era inserita la consegna del Premio Sicurezza Urbana 2022, patrocinato dal Ministero dell’Interno.

Il premio è andato al Comune di Livorno per il progetto “Protezione civile – volontariato e squadre reperibili per il monitoraggio ambientale”. A Roma per ritirare il premio il sindaco Luca Salvetti, la comandante della Polizia Municipale Annalisa Maritan e il dirigente della Protezione Civile Lorenzo Lazzerini.

“Una grande soddisfazione – commenta il sindaco Salvetti – per i nostri settori di Polizia locale e Protezione civile che in maniera integrata in questi ultimi 4 anni sono state protagoniste di un salto di qualità sottolineato dall’assegnazione del premio nazionale”.

