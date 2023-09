Angelica, 4 anni, dona i “soldini” dei regali per l’ambulanza dell’associazione

Angelica e la lettera, foto tratte dalla pagina Fb di Anpana

La Lettera l’ha scritta la mamma ma questo conta poco, d’altronde Angelica ha 4 anni e poi quello che conta è il pensiero come si dice. E in questo caso il pensiero questa bambina l’ha avuto eccome nei confronti dell’associazione Anpana che si occupa di soccorrere gli animali e che negli ultimi giorni ha dovuto fare fronte alle spese per riparare l’ambulanza e un’auto di servizio. Angelica ha infatti deciso di destinare i “soldini”, come ha dettato lei alla mamma, avanzati dai regali di compleanno dei suoi amici al presidente di Anpana Franco Fantappiè che commosso ha pubblicato la lettera sulla pagina Facebook dell’associazione. “Mi hanno già fatto diversi regali. Ho chiesto ai miei amici se erano d’accordo. Non sono molti ma spero che possano servire per la tua attività e per l’ambulanza. Ti aspetto per una fetta di dolce se vuoi” si legge nella letterina. “Mi sono commosso, non sono riuscito a finirla. Con gli occhi lucidi ho toccato il cielo con un dito”.

