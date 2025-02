Aperta in Venezia un’area di sgambatura per cani

Patto di collaborazione, il primo in questo ambito, fra Comune e un gruppo di "cittadini attivi" per la cura e la gestione dell'area recintata di largo Sylvia Rivera tra piazza Anita Garibaldi e viale Caprera. "Finalmente i cani di questo quartiere possono godere di uno spazio tutto per loro"

“Da tempo alcuni cittadini ci chiedevano di trovare un’area sgambatura da poter dedicare agli amici a quattro zampe. Il percorso non è stato semplice perché il centro città non abbonda di zone verdi. Grazie ad un impegno condiviso siamo riusciti nell’intento di trovare un piccolo spazio che speriamo possa essere incrementato al più presto. Ringrazio di cuore le persone che si sono messe a disposizione per la gestione e la cura in maniera completamente gratuita”. A dirlo è la vice sindaca Libera Camici presentando il patto di collaborazione per la cura e la gestione dell’area recintata di largo Sylvia Rivera (tra piazza Anita Garibaldi e viale Caprera, in zona Luogo Pio) tra l’amministrazione comunale e un gruppo di “cittadine attive”. Laura Banchetti, in rappresentanza del gruppi di cittadini: “Nel nostro gruppo ci sono persone abilissime nel giardinaggio e nella gestione dei cani. La mia soddisfazione più grande è stata vedere correre liberi e felici animali che conosco da anni e che da oggi possono finalmente godere di uno spazio tutto per loro. Mi auguro che questa collaborazione possa esistere per sempre”.

Nel corso della conferenza stampa, oltre a descrivere questa esperienza innovativa (si tratta del primo patto di collaborazione di questa tipologia), si è anche parlato delle regole per i proprietari dei cani che sono in vigore nei parchi e nelle aree sgambatura, e sono state illustrate le novità relative alle 23 aree di sgambatura presenti nel territorio livornese. L’Amministrazione, ampliando la rete con le realtà del terzo settore, ha intenzione di formalizzare accordi con cui le associazioni valorizzeranno le aree con cartellonista regolamentare ed educativa, e con la messa a disposizione di accessori utili al mantenimento decoroso degli spazi verdi. Tra queste I’associazione Dog’s, il Gruppo cinofilo livornese, le guardie cinofile Oipa. Saranno coinvolti anche soggetti con i quali sono già attive collaborazioni nell’interesse di fare sinergia e ampliare la rete.

Condividi:

Riproduzione riservata ©