Aperte le iscrizioni agli Amici del cuore

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore il 29 settembre scorso un gruppo di Soci ha effettuato una passeggiata cardiologica sul lungomare

Nata nel 1998, l’Associazione effettua nella sede di via San Simone corsi per la rianimazione cardio polmonare e l’uso del defibrillatore (corsi BLSD) che vengono tenuti da medici cardiologi di particolare esperienza

L’Associazione Livornese Amici del Cuore è impegnata nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e nel contrasto all’arresto cardiaco. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la maggiore causa di morte in Italia e nel mondo ed è solo nella consapevolezza che è possibile contrastarle. Nata nel 1998 l’Associazione effettua corsi per la rianimazione cardio polmonare e l’uso del defibrillatore (corsi BLSD) che vengono tenuti da medici cardiologi di particolare esperienza. Nell’intento di divulgare la cultura della prevenzione alle nuove generazioni vengono anche effettuati corsi agli studenti delle scuole superiori per insegnare i corretti stili di vita. L’arresto cardiaco può essere combattuto con precoci e ben eseguite manovre rianimatorie e con l’uso di un defibrillatore. Tutti possono imparare il modo di intervenire e contribuire a salvare una vita. Chiamare i soccorsi, effettuare la rianimazione è quello che viene insegnato nei corsi che hanno la durata di qualche ora. Qualche ora del nostro tempo è un investimento che può salvare una vita umana. I cardiologi insegnano anche le manovre di disostruzione delle vie aeree superiori da corpo estraneo nell’adulto e nel bambino. Un oggetto, un boccone troppo grande possono ostruire le vie aeree e semplici manovre ben effettuate ne favoriscono l’espulsione e la ripresa della respirazione. Nella sede dell’Associazione Livornese Amici del Cuore in via San Simone 9 ad Ardenza hanno preso avvio in questi giorni i corsi di attività fisica per cardiopatici o soggetti ad alto rischio cardiovascolare. Gli esercizi vengono effettuati nella luminosa palestra sotto la guida di un fisioterapista e con la costante presenza di un medico. Un servizio che l’Associazione mette a disposizione della città attraverso i volontari, cardiologi compresi, che operano per la lotta alle malattie del cuore e della circolazione. In questi giorni ha preso avvio la nuova campagna di iscrizioni per l’anno sociale 2024- 2025. Associarsi significa contribuire fattivamente a sostenere queste attività. Ci si può iscrivere recandosi in via San Simone 9 negli orari di apertura consultabili sul sito www.amicidelcuorelivorno.it o compilando il form sul sito stesso. Il costo annuale della tessera associativa è di soli 25 euro. L’associazione Livornese Amici del Cuore opera a sostegno della comunità cittadina. Aiutaci a difendere Livorno dalle malattie del cuore.

Condividi:

Riproduzione riservata ©