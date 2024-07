Appartenenza Labronica inaugura il parco di via Anna Frank a Colline

Saranno presenti personalità cittadine, sarà offerto un rinfresco e verranno presentate le nuove strutture. Per i più piccoli ci saranno animazione curata da Marco Buldrassi e attività sportive. Appuntamento venerdì 5 luglio alle 17

Appartenenza Labronica invita all’inaugurazione del parco di via Anna Frank che si svolgerà venerdì 5 luglio alle 17. Saranno presenti personalità cittadine, sarà offerto un rinfresco e verranno presentate le nuove strutture. Per i più piccoli ci saranno animazione curata da Marco Buldrassi e attività sportive. Questa splendida area del quartiere è stata adottata e riqualificata dalla nostra associazione con il permesso del Comune di Livorno. Sono stati realizzati un campo da calcio, un bocciodromo e nuovi giochi per bambini, che verranno installati nei prossimi giorni. Abbiamo dedicato a questo progetto passione, cuore e amore per la nostra città. Ringraziamo il quartiere Colline per la collaborazione ricevuta. L’intero quartiere, e non solo, potrà usufruire di questo spazio, vivendo momenti di relax e divertimento, dai piccoli ai più anziani. Vi aspettiamo in questa giornata speciale, fatta di festa, per celebrare insieme questo nuovo parco. Vi aspettiamo numerosi! Valorizziamo nostri quartieri. Un piccolo gesto può diventare un grande gesto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©