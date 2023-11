Ardenza. Serata solidale “sold out” per la Cantina Nautica al Circolo Pizzi

Il 25 novembre nei locali del prestigioso Circolo S. Pizzi all’Ardenza, la Sezione Nautica si è riunita in un’atmosfera di festa, accolta calorosamente dai familiari, amici e appassionati, per una cena sociale finalizzata alla raccolta fondi e presentata da Massimiliano Bardocci. L’evento è stato organizzato con l’obiettivo di affrontare le conseguenze di quanto accaduto il 2 novembre alla sede del Gabbiano.

“Grazie al massiccio supporto della nostra comunità e di coloro che ci sono vicini – spiegano dalla Sezione Nautica – siamo riusciti non solo a superare le difficoltà incontrate, ma anche a lanciare il merchandise ufficiale della nostra Sezione Nautica dedicato ai nostri appassionati tifosi venduto la stessa sera. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine alla presidente del circolo, la quale ha dimostrato un impegno straordinario nella realizzazione di questa bellissima iniziativa”. Presente alla serata anche il consigliere regionale Francesco Gazzetti e l’assessore Rocco Garufo. L’atmosfera è stata vibrante e coinvolgente, caratterizzata da un sostegno senza precedenti. “Grazie alle ampie pubblicazioni sui social media e alle generose donazioni effettuate attraverso l’Iban fornito dalla Sezione Nautica siamo riusciti a raccogliere una somma considerevole – raccontano felici dall’organizzazione – La serata è stata un vero successo, tanto che è stata dichiarata sold out, suscitando grande gioia nel constatare che di fronte alla nostra richiesta di aiuto i nostri tifosi, vogatori e sostenitori hanno risposto con entusiasmo, contribuendo in modo significativo al nostro percorso di rinascita. Un grazie speciale va alla piccola rappresentanza, guidata da Emiliano Fanelli, della sezione nautica Venezia che è stata presente alla cena”.

La Sezione Nautica Ardenza guarda al futuro con rinnovato ottimismo, consapevole che la forza della solidarietà continuerà a guidarci verso nuovi traguardi.

