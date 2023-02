Art Bonus, Museo del Mediterraneo in corsa per il premio del concorso

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo partecipa al concorso 2023 nella categoria “Beni e luoghi della cultura”

Ha preso il via la 7a edizione del Concorso Art Bonus. L’iniziativa, organizzata dal Ministero della Cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC, è finalizzata ad offrire visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus e ai loro donatori. Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo partecipa al concorso 2023 nella categoria “Beni e luoghi della cultura”, dove concorrono progetti di restauro e manutenzione di beni culturali e progetti di sostegno a favore di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali. Il complesso del Museo del Mediterraneo si estende su una area di oltre 11.000 mq e comprende: la settecentesca Villa Henderson, dove si trovano gli uffici, gli spazi accoglienza, i settori espositivi interni per oltre 7.500 mq, i laboratori scientifico/didattici; l’Orto botanico, il Planetario, la Sala delle Mostre temporanee, la Biblioteca con aule studio, il Parco storico, l’Auditorium, spazi per le attività delle associazioni culturali e scientifiche che collaborano con il Museo.

Il concorso Art Bonus è un modo per rendere i territori protagonisti grazie al voto espresso dalla giuria popolare di tutti i cittadini. Per sostenere il progetto del Museo di storia Naturale del Mediterraneo si può esprimere il proprio voto sulla pagina del concorso pubblicata sulla piattaforma www.artbonus.gov.it. Al Concorso 2023 sono stati ammessi oltre 260 progetti la cui raccolta fondi è stata chiusa nel 2022, raggiungendo così l’obiettivo economico prefissato, mentre sono stati oltre 3.700 i mecenati protagonisti. FASE 1 – Prima eliminatoria. Per permettere al Museo del Mediterraneo di accedere alla fase successiva occorre esprimere la propria preferenza sulla pagina artbonus.gov.it/concorso2023 , entro le ore 12 del 21 febbraio 2023. Sarà possibile esprimere un solo voto per ciascun progetto in gara, i voti ricevuti saranno visibili in tempo reale. Al termine di tutte le quattro fasi eliminatorie di voto, i progetti vincitori nelle due categorie, “Beni e luoghi della cultura” e “Spettacolo”, riceveranno un riconoscimento simbolico.

