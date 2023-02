Art Bonus, votiamo il Museo del Mediterraneo ad un passo dalla finale del concorso

Il Museo di via Roma, unico luogo della cultura ancora in gara per la città di Livorno, è riuscito ad entrare in semifinale. Ecco il link per votare, basta un click

Ad un passo dalla vittoria! Con un semplice click puoi far sì che il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo trionfi nel concorso Art Bonus 2023, portando in cima alla graduatoria la bellezza e la cultura della nostra città con il Progetto multidisciplinare per lo sviluppo della cultura scientifica e l’educazione ambientale. Grazie al sostegno ricevuto, il progetto ha superato la prima fase del concorso ed è ora in semifinale, unico luogo della cultura in gara per la città di Livorno! “Non perdere l’opportunità di rendere Livorno ancora più splendida e valorizzare un tesoro prezioso – scrivono dal Museo – La Balena ci guarda con occhi speranzosi non deludiamola! Viva la Balena e viva Livorno”. E’ possibile votare fino al 14 marzo 2023.

Il Concorso Art Bonus è organizzato dal Ministero della Cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC ed è finalizzato ad offrire visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus e ai loro donatori. Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo partecipa al concorso 2023 nella categoria “Beni e luoghi della cultura” e se riuscirà ad entrerà in finale riceverà un riconoscimento simbolico.

Condividi: