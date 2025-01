Asa, inaugurate due fontanelle di alta qualità nelle primarie Rodari e Sauro

Martedì 28 gennaio alle scuole primarie G. Rodari di Stagno e N. Sauro di Collesalvetti sono state inaugurate due fontanelle Asa per l’erogazione di acqua di qualità microfiltrata. Grazie ad un impianto di ultima generazione, l’acqua potabile dell’acquedotto sarà filtrata, debatterizzata, declorata su carbone attivo, microfiltrata e protetta durante l’erogazione da una lampada UV per eliminare l’eventuale carica batteria residua. Le due fontanelle erogano la normale acqua di rete rendendola immediatamente gradevole dal punto di vista organolettico tramite un sistema di filtraggio che priva l’acqua di cloro. All’inaugurazione erano presenti gli assessori Vanessa Carli, Mila Giommetti, Daniele Rossi e Jacopo Susini ed hanno partecipato per Asa il Responsabile Riccardo Mori che ha illustrato il funzionamento dell’impianto e l’importanza per ASA di far avvicinare i giovani all’utilizzo dell’acqua di rubinetto e la responsabile della comunicazione Cristina Fiorilli.

