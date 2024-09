Attrezzatura medicale donata dai Rotary ad un ospedale in Etiopia

Con grande soddisfazione possiamo, finalmente, annunciare la felice conclusione del progetto Global Grant iniziato nell’annata rotariana 2022-23 per la fornitura di apparecchi per l’anestesia e attrezzatura medicale a favore dell’ospedale St. Luke di Wolisso, una città dell’Etiopia centrale, in collaborazione con il “CUAMM medici con l’Africa”. L’iniziativa, che con attività concordate di raccolta fondi e con il contributo economico del Distretto Rotary 2071 e del Rotary International ha permesso di arrivare all’importo di 34.000 dollari, ha visto come capofila il Rotary Club Livorno, che ha riunito insieme i Club Livorno Mascagni, Livorno Sud e Colline Pisano Livornesi, Cecina, Rosignano, Pontedera, Firenze Ovest, Prato Filippo Lippi e Addis Abeba West che ha avuto il determinante ruolo di Rotary Club locale ospitante. L’obiettivo raggiunto ha consentito di finanziare l’acquisto di attrezzature mediche per l’anestesia destinate al reparto di chirurgia dell’Ospedale St Luke di Wolisso in cui interviene fattivamente il CUAMM Medici con l’Africa che da sempre sono impegnati con iniziative volte a sostenere le emergenze medico ospedaliere nel centro Africa e che saranno garanti dell’utilizzo dei macchinari acquistati. Questa iniziativa internazionale dimostra come la comunione di intenti dei Club Rotary possa portare al raggiungimento di obiettivi molto importanti in zone del mondo che altrimenti non potremmo raggiungere e che rientrano nelle linee di azione del Rotary di salvaguardia della salute. Un plauso merita anche l’impegno pluriennale del CUAMM Medici con l’Africa, organizzazione non governativa italiana, che si occupa inoltre della formazione di assistenti infermieri tramite una scuola professionale. Il loro impegno di servizio altamente professionale ci permette di avere certezze di un proficuo utilizzo nel tempo delle attrezzature mediche.

