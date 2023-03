Ausilio per la spesa si estende agli abitanti delle colline livornesi

Il sindaco di Rosignano con il vice governatore della Misericordia del Gabbro Michele Vadalà; il coordinatore di Ausilio Riccardo Cantini e la presidente della sezione soci Coop Tiziana Cavallini

Favilli, vice presidente di Unicoop Tirreno: "Il servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio per anziani e disabili è un’iniziativa collaudata che funziona bene ed esprime contenuti importanti"

“Ausilio per la spesa” è un servizio che Unicoop Tirreno porta avanti da oltre dieci anni nei territori in cui è presente con i supermercati e le sezioni soci, coinvolgendo i cittadini e le associazioni di volontariato locali. Consiste nel preparare la spesa e consegnarla a casa (senza costi di trasporto e senza importi minimi di spesa) di persone anziane che vivono sole e disabili che non possono compiere questa attività quotidiana. I volontari regalano un po’ del loro tempo e ricevono in cambio gratitudine e amicizia. Tra le persone si crea un rapporto di fiducia e per molti utenti il momento della consegna della spesa rappresenta l’occasione per ricevere una visita e sentirsi meno soli. Si tratta di un progetto di solidarietà concreta che adesso, grazie al comitato soci Coop di Rosignano e al coordinatore di Ausilio Riccardo Cantini, si rafforza e raggiunge gli abitanti delle colline, dove può contare sui volontari della Misericordia di Gabbro. “Ausilio per la spesa – spiega il sindaco di Rosignano Marittimo Daniele Donati – è un progetto molto importante che va al di là della spesa o della lista delle cose da comprare. È infatti un’iniziativa dal forte valore sociale che risponde alle necessità e ai bisogni sempre più numerosi delle persone anziane, che spesso vivono sole e in situazioni di difficoltà. Grazie ai soci Coop e ai volontari, nessuno sarà lasciato indietro e verrà data importanza e giusto valore a un’attività apparentemente semplice, come la spesa, che però è di primaria necessità per ognuno di noi”. “Quella di Ausilio è un’iniziativa collaudata, che funziona bene ed esprime contenuti importanti come la collaborazione con le associazioni di volontariato locali e la promozione della solidarietà verso soggetti più fragili – ha dichiarato Massimo Favilli, vice presidente di Unicoop Tirreno – Risponde alle necessità delle persone anziane, risolve un bisogno concreto – qualcuno che fa la spesa e la consegna a casa – e crea relazioni sociali. Tra volontari e utenti si crea un contatto periodico, qualcuno che ti ascolta quando detti la lista della spesa, fino a chiudere il cerchio quando ti viene a trovare a casa”. Chi vuole candidarsi, sia come volontario che come utente, può mettersi in contatto con il comitato soci Coop di Rosignano, presso il supermercato Coop di via Aurelia, 639.

