Autobus gratuiti tutte le domeniche prima di Natale
Il 7, 8, 14 e 21 dicembre gratuite tutte le linee del servizio urbano, comprese quelle notturne, e la Funicolare di Montenero
Autobus gratuiti il 7, 8, 14 e 21 dicembre. Anche per le Festività 2025 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con AT Autolinee Toscane, conferma il proprio impegno a favore della mobilità sostenibile. L’iniziativa mira a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico nei giorni in cui si intensificano gli spostamenti da e verso il centro città, che si anima di luci, eventi e mercatini natalizi. “Ormai – commenta l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – i bus gratuiti nelle domeniche pre-natalizie sono una consuetudine, che in genere è molto apprezzata per chi vuole rendere lo shopping meno stressante e più sostenibile”. Nei giorni festivi antecedenti il Natale saranno quindi gratuite tutte le linee del servizio urbano, comprese quelle notturne, e la Funicolare di Montenero. L’iniziativa è stata interamente finanziata dal Comune di Livorno, che ha stanziato 35mila euro per la copertura dei mancati ricavi del gestore. Autolinee Toscane ha collaborato curando la realizzazione e l’affissione di manifesti e locandine promozionali a bordo dei mezzi e alle fermate. Accanto alle misure per la mobilità, quest’anno c’è una novità dedicata alle famiglie: chi è titolare di un abbonamento AT in corso di validità potrà acquistare il biglietto d’ingresso a prezzo agevolato alla Casa di Babbo Natale allestita all’interno del Villaggio di Natale (dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 in Villa Fabbricotti). Con queste iniziative l’Amministrazione invita tutti i cittadini a godersi l’atmosfera del Natale lasciando l’auto a casa e spostandosi in modo comodo, conveniente e sostenibile.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.