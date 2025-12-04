Autobus gratuiti tutte le domeniche prima di Natale

Il 7, 8, 14 e 21 dicembre gratuite tutte le linee del servizio urbano, comprese quelle notturne, e la Funicolare di Montenero

Autobus gratuiti il 7, 8, 14 e 21 dicembre. Anche per le Festività 2025 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con AT Autolinee Toscane, conferma il proprio impegno a favore della mobilità sostenibile. L’iniziativa mira a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico nei giorni in cui si intensificano gli spostamenti da e verso il centro città, che si anima di luci, eventi e mercatini natalizi. “Ormai – commenta l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – i bus gratuiti nelle domeniche pre-natalizie sono una consuetudine, che in genere è molto apprezzata per chi vuole rendere lo shopping meno stressante e più sostenibile”. Nei giorni festivi antecedenti il Natale saranno quindi gratuite tutte le linee del servizio urbano, comprese quelle notturne, e la Funicolare di Montenero. L’iniziativa è stata interamente finanziata dal Comune di Livorno, che ha stanziato 35mila euro per la copertura dei mancati ricavi del gestore. Autolinee Toscane ha collaborato curando la realizzazione e l’affissione di manifesti e locandine promozionali a bordo dei mezzi e alle fermate. Accanto alle misure per la mobilità, quest’anno c’è una novità dedicata alle famiglie: chi è titolare di un abbonamento AT in corso di validità potrà acquistare il biglietto d’ingresso a prezzo agevolato alla Casa di Babbo Natale allestita all’interno del Villaggio di Natale (dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 in Villa Fabbricotti). Con queste iniziative l’Amministrazione invita tutti i cittadini a godersi l’atmosfera del Natale lasciando l’auto a casa e spostandosi in modo comodo, conveniente e sostenibile.

