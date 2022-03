Avis Livorno adotta uno spazio verde in piazza Cavour

Due appuntamenti rilevanti per l’associazione labronica che ha chiuso il 2021 con un bilancio di oltre 8mila donazioni e rilancia il suo impegno nel nuovo anno

Dare e ricevere. Non c’è soluzione di continuità rispetto a questo scambio che da sempre caratterizza il rapporto tra Avis Comunale Livorno e la sua città. Il gesto volontario, anonimo e gratuito di tutti i livornesi e le livornesi che ogni giorno si recano al Centro trasfusionale di Livorno per donare sangue e plasma alimenta una cultura fatta di solidarietà, responsabilità e aiuto verso il prossimo che ha una forte ricaduta a livello sociale e di salute collettiva. Per questo Avis Livorno rinnova l’invito e un ringraziamento a tutta la città, verso cui rilancia ogni anno il suo impegno, quindi presenta due appuntamenti rilevanti per la settimana in arrivo. Si comincia da martedì 8 marzo con l’inaugurazione dello spazio verde adottato da Avis Livorno in pieno centro: si trova in piazza Cavour e, dopo l’intervento di riqualificazione effettuato da una ditta specializzata incaricata dalla stessa Avis, sarà presentato alla città proprio il giorno della Festa della Donna. Appuntamento alle 11.30 per il taglio del nastro in piazza Cavour, dove oltre ai membri dell’associazione ci saranno rappresentanti delle istituzioni per salutare la riconsegna alla città di un’area verde che Avis Livorno curerà nel tempo anche a livello di manutenzione. “Siamo orgogliosi di inaugurare questo spazio verde che, in questo momento, rappresenta anche un simbolo importante di ripartenza – afferma Matteo Bagnoli, Presidente di Avis Comunale Livorno – Doniamo alla città un’area importante in una piazza storica e ce ne prenderemo cura nel tempo. È anche un modo per esprimere la nostra riconoscenza verso tutta la cittadinanza per l’impegno e la risposta costante rispetto alla chiamata al dono. Ringraziamo tutti i donatori e le donatrici, così come il nostro staff, l’Amministrazione comunale e tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo progetto. Lo spazio sarà corredato da un cartello recante la scritta “Spazio verde adottato da Avis Comunale Livorno” e con un QR Code che rimanderà al nostro sito internet www.avislivorno.it, con tutte le informazioni per iscriversi alla nostra associazione e diventare donatori”. Dato che l’evento cade in occasione della Festa della Donna, verrà distribuito un piccolo omaggio floreale a tutte le donne.

Venerdì 11 marzo, quindi, secondo appuntamento in agenda: si tratta dell’Assemblea ordinaria annuale dei soci di Avis Livorno, che si svolgerà a partire dalle 18 presso la sede del Circolo Mencacci, Viale Carducci 14, con un ordine del giorno che prevede, tra l’altro, la relazione delle attività del Consiglio direttivo, con successivi dibattito e interventi programmati, prima di procedere all’approvazione, nonché la ratifica del bilancio preventivo 2022 e l’approvazione del bilancio consuntivo 2021; infine, ci sarà la nomina dei delegati all’Assemblea provinciale/zonale. A poco meno di un anno dall’insediamento del nuovo Consiglio direttivo di Avis Livorno, il presidente Matteo Bagnoli (al suo secondo mandato) fa un bilancio delle donazioni: «Mentre il 2020 si è chiuso con l’inversione del trend negativo rispetto all’anno precedente, il 2021 è stato caratterizzato sia dalla ripartenza degli interventi chirurgici sospesi a causa della pandemia, sia dall’avvento della quarta ondata con la variante Omicron. Per questo abbiamo vissuto fasi di preoccupazione, ma alla fine il bilancio del 2021 si è chiuso con oltre 8mila donazioni, quindi ribadiamo il ringraziamento a tutti i donatori e le donatrici. Speriamo che il 2022 sia l’anno della ripartenza, anche per il ritorno di eventi sul territorio. Da questo punto di vista, ringraziamo tutte le associazioni del dono per la collaborazione e l’Amministrazione comunale per il coinvolgimento. Tutti i soci sono invitati a partecipare all’Assemblea dell’11 marzo, mentre i donatori benemeriti saranno premiati in occasione della Festa del Donatore, che si svolgerà il 14 giugno e comprenderà anche la premiazione del contest creativo “Donarti Livorno”, promosso da Avis Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno e in collaborazione con il Polo Artistico Vinile».