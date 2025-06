Avis presenta la nuova sede in via Don Bosco: “Grazie per il murale”

Il presidente Cucè: "Grazie agli studenti e docenti che con entusiasmo, creatività e impegno hanno realizzato il murale"

Avis presenta la nuova sede in via Don Bosco, 7. Il presidente Antonio Cucè:”Abbiamo voluto organizzare questa piccola cerimonia per ringraziare gli studenti e i docenti che con entusiasmo, creatività e impegno hanno realizzato il murale, rendendo più accogliente i nuovi spazi”. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Unicoop Tirreno e alla partecipazione delle associazioni Admo, Ail, Aido, MuraLi e ArtLab e della Fondazione Trossi-Uberti. Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessore Andrea Raspanti a conferma dell’importanza del legame tra le istituzioni, realtà associative e mondo della scuola. “Quello che ha portato a questa sede è stato un percorso lungo che ha richiesto tanto impegno e che è stato leggermente rallentato dalla pandemia”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©