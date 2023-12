“Badabimbunbè”, 10 brevetti di bagnino gratuiti per giovani dai 16 ai 25 anni

Il corso gratuito è rivolto ai giovanissimi NEET. Per partecipare basta compilare il modulo che trovare in fondo all'articolo

Al via la seconda edizione del progetto sociale “Badabimbunbè” che senza saperlo è già diventata un’onda di opportunità per i giovanissimi del nostro territorio.

Nato con il sostegno finanziario del Cred nella prima edizione del 2023, gli ideatori di Bike Experience, Reset Livorno, Surfcove, FISA Livorno, ASD EMDE – Eligere Magistrum in Diving Education e Centro Surf 3 Ponti hanno lavorato con 20 giovani NEET, offrendo loro l’opportunità di acquisire gratuitamente il brevetto di bagnino. Questo ha permesso loro di integrarsi immediatamente nel mondo del lavoro presso le strutture balneari del nostro litorale durante la scorsa stagione.

Ma il progetto non si è fermato qui. I partecipanti al progetto hanno avuto l’opportunità di esplorare le profondità marine attraverso un’ emozionante escursione subacquea, abbracciare uno stile di vita attivo con gite in bicicletta e avvicinarsi a emozionanti sport acquatici come SUP, surf e windsurf. Inoltre, hanno messo le mani in pasta costruendo una vera e propria tavola da surf.

“Il nostro impegno per la sostenibilità ambientale – spiegano gli ideatori – si è manifestato attraverso la partecipazione attiva alla pulizia delle spiagge, contribuendo a preservare la bellezza naturale del nostro ambiente marino. Badabimbunbé è più di un progetto sociale; è un’esperienza di crescita personale, inclusione sociale e connessione con la natura, plasmata attraverso il potere trasformativo dello sport e della collaborazione e anche per fare nuove amicizie. Al momento stiamo cercando 10 giovanissimi, tra i 16 e i 25 anni, per dare loro la possibilità di prendere il brevetto di bagnino, se anche tu hai la passione per il mare e tieni al nostro pianeta unisciti a noi e compila il form per partecipare alla selezione”.

Un progetto totalmente finanziato dal Comune che permetterà a 10 ragazzi di prendere il brevetto di bagnino e diventare guardiani delle nostre coste sia dal punto di vista della sicurezza ma anche della qualità delle coste dal punto di vista del inquinamento.

Ecco qua il link per partecipare al corso: https://forms.gle/hKQjfm4drHsJAiWQ8

