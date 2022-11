Bosco in città, gli studenti del Liceo Artistico del Vespucci-Colombo all’opera

La prof.ssa Danesi: "Quest’anno i ragazzi lavoreranno alla realizzazione di bozzetti prima e cartellonistica poi che, una volta installata, permetterà ai visitatori di conoscere sia la storia che la flora e la fauna del Bosco"

I ragazzi del Liceo Artistico protagonisti, per il terzo anno, del Progetto “Bosco in città“, promosso da ASA spa in collaborazione con MuraLi, associazione che sta curando tutti i murales che di recente sono comparsi in città, e Lipu. La professoressa Paola Danesi che, fin dall’inizio ha seguito l’iniziativa, informa che quest’anno parteciperà a questo progetto interdisciplinare artistico-ambientale la classe 3BLAG e racconta la genesi del progetto. “Attraverso varie collaborazioni legate a Viviborgo e alle iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale e da varie associazioni per la riqualificazione di Borgo Cappuccini, noi, come Liceo Artistico, ci siamo aggiudicati il progetto “Bosco in città” che prevede una serie di uscite per conoscere il patrimonio paesaggistico e la storia del Bosco stesso, nonché il ripristino e la decorazione delle panchine, cosa che è stata realizzata lo scorso anno. Quest’anno, invece, i ragazzi – prosegue la prof.ssa Paola Danesi – lavoreranno alla realizzazione di bozzetti prima e cartellonistica poi che, una volta installata, permetterà ai visitatori di conoscere sia la storia che la flora e la fauna del Bosco”. In queste prime immagini i ragazzi sono all’opera in una prima operazione di Clean Up, prima della chiusura invernale del Bosco, e nella realizzazione di bozzetti di progettazione del lavoro che svolgeranno durante questo anno scolastico. Il progetto è interamente finanziato dal Comune di Livorno Aamps Livorno, che fornirà i materiali necessari all’intervento, e ASA spa.

