Bosco ripulito, Villa Rodocanacchi pronta a riaprire alle passeggiate

Le foto della pulizia di stamattina inviate da Reset Livorno che ringraziamo per la disponibilità

Il presidente di Reset Livorno: "Grazie a tutte le 113 persone che hanno partecipato permettendo in un solo giorno di pulire gli 11 ettari di parco e i due moletti del laghetto artificiale. E' stato incredibile vedere così tanta partecipazione". Raccolti circa 80 sacchi di spazzatura. Presente alla pulizia anche un gruppo di podisti dell'Atletica Amaranto

“E’ stato incredibile vedere così tanta partecipazione. Possiamo annunciare che a breve organizzeremo la prima passeggiata aperta al pubblico”. Il presidente di Reset Livorno Giuseppe Pera quasi non ci crede nel commentare la mattinata di pulizia del parco di Villa Rodocanacchi a Monterodotondo che ha visto il 7 ottobre la partecipazione di 113 persone. “Grazie a tutte queste persone siamo riusciti a pulire praticamente tutti gli 11 ettari di bosco in una mattinata compresi i due moletti del laghetto artifichiale che i Rodocanacchi, benestanti, avevano deciso di costruire all’interno del parco della loro villa per poter andare in barca. A questo punto non restano che alcuni ritocchi, diciamo così, alle panchine e altri manufatti, per la prima passeggiata”. Tra i 113 partecipanti, Pera ringrazia “gli amici di sempre” di Anpana e Acchiapparifiuti, il Club Alpino (Cai) e i podisti dell’Atletica Amaranto che si sono presentati all’ingresso della Villa dicendo “oggi ci alleniamo così” e che a fine mattinata sono tornati, parliamo solo del gruppo di podisti, con 16 sacchi di rifiuti. “In totale – prosegue Pera – parliamo di circa una ottantina di sacchi condominiali di spazzatura raccolta tra cui una bottiglia del 1950. E’ stata una bella mattinata. Grazie davvero a tutti i presenti”.

