Buon compleanno Funicolare, 117 anni fa la prima corsa

Ogni anno, alimentata da un impianto fotovoltaico, porta al Santuario circa 300mila persone lungo un percorso di quasi 700 metri che raggiunge pendenze anche del 18%. Era il 19 agosto del 1908 quando i vagoni iniziavano la loro prima salita e da allora non hanno mai smesso. Corse gratuite tutte le domeniche fino al 26 ottobre (Ferragosto compreso)

Era il 19 agosto del 1908, 117 anni fa, quando i vagoni della funivia iniziavano la loro prima salita verso il Santuario della Madonna di Montenero. Da allora non hanno mai smesso di portare sulla collina, che sovrasta Livorno e la costa, migliaia di residenti, visitatori e pellegrini ogni anno. Numeri cresciuti via via e destinati a salire ancor di più quest’anno perché in occasione del Giubileo 2025 tutte le domeniche (dallo scorso 4 maggio) sono e saranno gratuite fino al prossimo 26 ottobre (ma anche a Ferragosto) grazie al contributo del Comune di Livorno (https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/gratuita-funicolare-montenero). Non a caso fra maggio e luglio 2025 si è registrato un incremento del 10% nel numero di persone che hanno usato la funicolare di Montenero.

Un po’ di storia:

Oramai sono trascorsi quasi 120 anni dalla nascita (1906) della Società Livornese di Trazione Elettrica, dove emerge l’idea di una funicolare per raggiungere il Santuario da piazza delle Carrozze (che poi a sua volta vedeva partire da lì un tram verso Antignano lungo via delle Pianacce e via dell’Uliveta). In meno di due anni la funicolare viene progettata e realizzata e il 19 agosto 1908 si svolge la prima ascensione verso il Santuario. La grande novità di allora (e la sua grande attualità odierna) è che si tratta della prima funicolare in Italia elettrica (in quell’occasione fu portata anche l’illuminazione elettrica nell’abitato di Montenero). Fino al 1963 la funicolare sarà il principale mezzo per arrivare a Montero dalla città di Livorno, poi l’egemonia del motore a scoppio e delle quattro ruote, spingerà le istituzioni a costruire una strada (la panoramica) per raggiungere il Santuario anche in auto. Ma la funicolare (per fortuna) non fu mai pensionata. E nel 1972 la Società di Trazione Elettrica la cede all’Azienda municipale dei trasporti urbani.

Com’è fatta:

La funicolare di Montenero può portare fino a 580 clienti ogni ora e ogni anno porta al Santuario circa 300mila persone lungo un percorso di quasi 700 metri in salita che raggiunge punte di pendenza anche del 18%. La Funicolare di Montenero oggi è alimentata da un impianto fotovoltaico che la rende un mezzo di trasporto ancor più sostenibile e moderno rispetto ad auto e scooter. Del resto, ben prima della recente sperimentazione delle auto a guida autonoma, la funicolare di Montenero da circa 30 anni si caratterizza per un funzionamento completamente automatizzato, senza conduttore a bordo, ma con una stazione di guida e controllo posta su a Montenero. Oggi la sua gestione è affidata ad at-autolinee toscane che dal novembre del 2021 gestisce il trasporto pubblico su gomma in Toscana che in occasione del Giubileo 2025 ne ha curato una complessa e profonda operazione di ammodernamento e restyling (a dicembre 2024), ad esempio, le porte della funivia, grazie a un progetto innovativo, sono state decorate con adesivi artistici che narrano la storia della funivia stessa e del Santuario. Questo intervento ha trasformato un mezzo di trasporto in un viaggio simbolico e culturale, in grado di accompagnare i passeggeri alla scoperta delle radici storiche e spirituali di Montenero.

Come ci si arriva:

Arrivare al Santuario di Montenero è semplice, economico e ecosostenibile col servizio at-autolinee toscane. Si sale sull’autobus della Linea 2+ per Montenero fino a Piazza delle Carrozze e poi qui si prende la Funicolare che ferma proprio di fronte al Santuario. Ovviamente si può anche arrivare in pullman dalla superstrada Livorno-Grosseto, uscendo a Montenero e prendendo la direzione Montenero; i conducenti dei pullman giunti in Piazza delle Carrozze devono far scendere i passeggeri e poi parcheggiare il mezzo in Piazzale Giovanni XXIII a Montenero alto. Qui si consiglia di prendere la Funicolare. Perché oltre a offrire una ascesa molto suggestiva, la Funicolare è particolarmente indicata per chi ha problemi motori perché è dotata di tutti i confort per i soggetti che hanno difficoltà a camminare, per evitare così di dover percorrere circa 800 mt in salita incluso 50 scalini non ombreggiati da Piazzale Giovanni XXIII. Infine, si può arrivare al Montenero anche in auto: i pellegrini che raggiungono Piazza delle Carrozze in auto possono parcheggiare nello spazio antistante il cimitero e poi prendere la Funicolare.

