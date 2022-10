Caritas, inaugurato il doposcuola Punto Fuori Classe

Il doposcuola Punto Fuori Classe sarà strutturato su tre giorni per elementari e medie: lunedì, mercoledì e venerdì, e un giorno per le superiori: il giovedì. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3756364284 o scrivere a [email protected]

Si è svolta il 28 ottobre l’inaugurazione del nuovo Doposcuola della Fondazione Caritas Livorno “Punto Fuori Classe”, presso la sede di via Galilei 13. Il doposcuola nasce con il coinvolgimento della Parrocchia Studentesca e della Parrocchia di Sant’Andrea che si sono unite insieme a Fondazione Caritas per dare vita a un nuovo doposcuola, rivolto ai bambini e le bambine di elementari medie e ai ragazzi e alle ragazze delle superiori.

Nasce così una nuova offerta per tutti i ragazzi e le ragazze nell’aiuto allo studio, questo anche grazie ai tanti volontari che supporteranno gli operatori nelle attività e nei laboratori. Infatti, oltre all’aiuto allo studio, sono previsti dei momenti di merenda, di gioco e dei laboratori creativi per i più piccoli. Il doposcuola Punto Fuori Classe sarà strutturato su tre giorni per elementari e medie: lunedì, mercoledì e venerdì, e un giorno per le superiori: il giovedì.

