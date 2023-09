CCN in tour, al via i tour-evento alla scoperta dei Centri Commerciali Naturali

Sabato 30 settembre alle 17,30 il primo tour-evento alla scoperta di Borgo Cappuccini tra arte, creatività e enogastronomia. La prenotazione è obbligatoria entro sabato 30 alle 12. Altra novità il portale livorno-online.it nel quale, grazie a Confesercenti, i CCN Venezia, Fiorentina, San Jacopo, Modì, Colline, Cambini, Borgo, Banditella-Marilia si sono messi in rete e sono sbarcati online

Sabato 30 settembre, alle ore 17.30, è in programma un tour-evento gratuito per un massimo di 30 partecipanti alla scoperta del quartiere di Borgo Cappuccini. Si chiama “Esperienze autentiche in Borgo-Arte e creatività tra le vie del quartiere” e porterà i partecipanti alla scoperta di un quartiere che è una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto grazie ai sempre più numerosi murales realizzati da street artist nazionali e internazionali. Alla scoperta dei murales saranno intervallate le visite presso alcune botteghe di artisti e artigiani che animano il quartiere, per concludere con alcuni assaggi a cura degli esercenti di CCN Borgo Cappuccini (Kirù, Red Hop, L’Angolo del Gelato. La prenotazione è obbligatoria entro sabato 30 alle 12, a Agave Cooperativa, tel. 348-0404516, mail [email protected]. Ritrovo:ore 17.15 davanti alla statua di Giuseppe Mazzini, durata 2 ore, comprese le degustazioni e difficoltà minima (normale passeggiata urbana). Con “Esperienze autentiche in Borgo” parte la prima delle 8 tappe di “CCN in tour”, percorso alla scoperta dei quartieri cittadine e delle loro eccellenze gastronomiche. L’iniziativa si colloca all’interno del più vasto progetto Livorno Online che punta a promuovere la digitalizzazione della rete dei CCN quale strumento per aiutare i Centri Commerciali Naturali a sostenere la concorrenza delle forme di commercio online. Otto centri commerciali naturali (Venezia, Fiorentina, San Jacopo, Modì, Colline, Cambini, Borgo, Banditella-Marilia), con il coordinamento del Comune di Livorno, si sono messi in rete e sono sbarcati online, sul portale www.livorno-online.it e sui social (Instragram e Facebook) per comunicare in modo rapido diretto e live le iniziative collettive e condivise. Nell’ambito di questo progetto Confesercenti Livorno ha voluto portare il proprio contributo al percorso di rilancio e riqualificazione dei CCN proponendo all’Amministrazione Comunale il programma di eventi che va sotto il nome di “CCN in Tour. Percorsi enogastronomici nei luoghi del commercio”, con la collaborazione dell’associazione Murali, in partnership con Cooperativa Agave e Cooperativa itinera e sotto l’egida di Vetrina Toscana.

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI INCONTRI DEI CCN

Condividi: