Cena di beneficenza al Moletto di Ardenza

Venerdì 7 agosto l'iniziativa organizzata da Appartenenza Labronica in un contesto spettacolare. Il ricavato della serata sarà destinato alla realizzazione di iniziative benefiche per la città. Per prenotazioni: 393 0135050, tutti i giorni dalle 15 alle 19

Una serata all’insegna della solidarietà, della convivialità e della musica in una cornice unica come il Moletto di Ardenza, uno degli scorci più suggestivi del litorale livornese. Venerdì 7 agosto, con inizio alle 20, Appartenenza Labronica, in collaborazione con il Circolo della Pesca e della Nautica Ardenza, organizza una Cena di Beneficenza. Il menù fisso, al costo di 20 euro, comprende fritto misto, patatine, dolce, acqua e vino. Ad animare la serata sarà la musica di Steccio & Buba per una serata all’insegna del divertimento. Il ricavato della serata, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto ad Appartenenza Labronica che lo destinerà alla realizzazione di iniziative benefiche a favore dei cittadini e della nostra splendida città. Un appuntamento che unisce il piacere di trascorrere una serata in un contesto spettacolare affacciato sul mare alla possibilità di sostenere progetti pensati per il territorio, confermando l’impegno di Appartenenza Labronica nel promuovere iniziative dedicate a Livorno. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 393 0135050, tutti i giorni dalle 15 alle 19, esclusa la domenica.

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