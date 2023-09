Ci regali un quaderno? Torna l’iniziativa benefica delle RebelsGirls Pielle

Le ragazze e le donne della Curva Sud a fianco dei Rebels Pielle Curva Sud e in collaborazione con Appartenenza Labronica raccolgono materiale (quaderni, penne, matite, pennarelli, gomme, astucci, zainetti) da donare ai bambini che hanno più bisogno che può essere consegnato in viale Ippolito Nievo 46. "L'anno scorso è stato un successo, l'obiettivo ambizioso è quello di fare ancora di più"

Non solo tifo, non solo Coppe e Vittorie. In Curva con il cuore ancora una volta. Al secondo anno l’iniziativa “Ci regali un quaderno?” delle RebelsGirls Pielle, le ragazze e le donne della Curva Sud a fianco dei Rebels Pielle Curva Sud e in collaborazione con Appartenenza Labronica. “Si tratta – spiega Rebels Pielle Curva Sud – di una raccolta di materiale scolastico dedicata ai bambini della nostra città, che hanno più bisogno di aiuto. Sarà bello donare un sorriso a questi giovanissimi alunni e magari basterà una penna o un quaderno. L’anno scorso è stato un successo, ma l’obiettivo ambizioso è quello di fare ancora di più. Ovviamente tutti possono partecipare alla raccolta, non è necessario essere tifosi Pielle Livorno per dare il proprio contributo. Quaderni, penne, matite, pennarelli, gomme, astucci, zainetti, tutto quello che può essere utile per il percorso scolastico può essere consegnato da Romei Auto in viale Ippolito Nievo 46 (dal Lunedì al Venerdì/9.30 -12.30 e 16.00 -19.30). La campagna si chiuderà il giorno 7 mattina e successivamente il materiale sarà consegnato ad Appartenenza Labronica che ringraziamo infinitamente per il loro impegno quotidiano. Avanti cuori piellini e non solo aspettiamo il tuo quaderno. Grazie infinite a tutti coloro che ci daranno una mano”.

