Cleanup Day ai Tre Ponti e allo Scoglio della Ballerina

Il 28 settembre la città di Livorno si trasformerà nel cuore pulsante di una giornata all’insegna della sostenibilità e della protezione del nostro pianeta, con l’evento “Cleanup Day Livorno 2024: Insieme per il Pianeta“. Un’iniziativa che invita tutta la cittadinanza a unirsi in uno sforzo collettivo per ripulire il territorio e sensibilizzare le persone sull’importanza di proteggere l’ambiente. Questa manifestazione, nata dalla collaborazione tra numerose realtà locali, vede coinvolti partner di rilievo come Decathlon, Leroy Merlin e Parco Levante, sotto la guida esperta di Sons of the Ocean e del Centro Surf 3 Ponti, che hanno unito le forze per dare vita a un evento che mira non solo a migliorare la pulizia degli spazi urbani e costieri, ma anche a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e uno spirito di comunità.

Un progetto che unisce istituzioni, aziende e associazioni

L’evento rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra soggetti diversi possa portare a risultati concreti. Grazie al patrocinio del Comune di Livorno e di Aamps, la giornata vedrà la partecipazione di un’ampia rete di associazioni sportive quali Gs Carli Salviano, i Bans, Ladies4fit, PL Livorno con il gruppo Rebels, Livorno Rugby e Strabilianti; assieme a realtà quali Radical Factory, Green Media Lab e Plastic Free. Saranno coinvolte anche scuole di diversi ordini e gradi, a testimonianza del forte impegno nel coinvolgimento delle nuove generazioni in attività di tutela ambientale. La sinergia tra queste realtà garantirà una partecipazione eterogenea e trasversale, capace di coinvolgere cittadini di ogni età e provenienza.

Un impegno concreto per la salvaguardia del territorio

L’obiettivo principale del Cleanup Day è la pulizia del tratto costiero e dei giardini situati tra i Tre Ponti e lo Scoglio della Ballerina, estendendo l’azione di raccolta rifiuti anche ai giardini del centro commerciale Marilia. Questo importante lavoro di recupero ambientale sarà accompagnato da momenti di riflessione e sensibilizzazione sui temi del riciclo, della riduzione dei rifiuti e della necessità di adottare stili di vita più sostenibili.

Il programma della giornata

La giornata avrà inizio alle ore 9:30 al Checkpoint Windsurf Tre Ponti, dove i partecipanti saranno accolti con gadget e una merenda offerti da Decathlon, Parco Levante e Gs Carli Salviano, creando un’atmosfera conviviale e di condivisione. Saranno Leroy Merlin e Plastic Free a fornire l’attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti, assicurando che tutti i volontari possano partecipare in sicurezza e con i mezzi adeguati. Dalle 10:00 alle 12:00 si terrà l’attività principale di pulizia del tratto costiero, con il ritorno al Checkpoint previsto per le 12:15, dove si terrà la chiusura ufficiale dell’evento e le foto di gruppo per immortalare il successo della giornata.

Un’opportunità di partecipazione per tutti

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione unica per dimostrare come, attraverso piccoli gesti e azioni concrete, sia possibile contribuire in modo significativo alla tutela del nostro territorio e alla lotta contro l’inquinamento. Ogni partecipante avrà l’opportunità di fare la differenza, unendo le proprie forze a quelle degli altri in un grande sforzo collettivo per il bene comune. È consigliato indossare scarpe da ginnastica e un abbigliamento comodo per garantire una partecipazione confortevole.

Una giornata per il futuro del pianeta

“Cleanup Day Livorno 2024” non è solo un evento di pulizia, ma un momento di riflessione e azione concreta, nato dalla volontà di migliorare il presente e il futuro del nostro ambiente. È un segnale forte, un invito a tutti a prendere coscienza dell’importanza di proteggere il nostro ecosistema, unendo le forze per creare un mondo più pulito e sostenibile. Insieme possiamo fare la differenza, e Livorno si dimostra ancora una volta protagonista nel promuovere valori di cittadinanza attiva e rispetto per l’ambiente. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare gli organizzatori al Centro Surf 3 Ponti, Decathlon o Leroy Merlin, oppure visitare il sito ufficiale dell’evento. Vi aspettiamo…

