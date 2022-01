CNA dona 1.000 euro alla cooperativa Parco del Mulino

Il direttore Talini: "L’associazione ha ritenuto giusto e opportuno incentivare la rinascita di questa bellissima esperienza di inclusione e di lavoro"

Cna ha donato ai ragazzi del Ca’ Moro 1.000 euro in occasione delle festività natalizie, da dedicare ai nuovi progetti della cooperativa sociale, dopo l’affondamento del risto-peschereccio nella Darsena Vecchia del porto di Livorno.

“Da anni cerchiamo di essere vicini concretamente a questi ragazzi – afferma il direttore della CNA Dario Talini – e quest’anno ne siamo ancora più contenti viste le enormi difficoltà che si trovano ad affrontare nel dover ripartire dopo la brutta esperienza della perdita della barca e della messa a rischio dei posti di lavoro. Ben sapendo cosa significa per una attività economica un grave imprevisto come questo, l’associazione ha ritenuto giusto e opportuno incentivare la rinascita di questa bellissima esperienza di inclusione e di lavoro. Coinvolgendoli come catering negli eventi abbiamo potuto apprezzare la qualità del lavoro e dell’impegno che mettono nei loro servizi. Auguri quindi di un 2022 migliore, aspettando la rinascita del Ca’ Moro”.