Colline, siglato un patto per il quartiere

Il primo passo di questo nuovo percorso sarà, a partire da metà maggio, l’apertura di uno Sportello informativo nei locali del circolo di Colline

È stato sottoscritto venerdì nella Sala Luciano De Majo di Palazzo Comunale un patto di collaborazione per l’amministrazione condivisa dei beni comuni tra il Comune di Livorno e il Circolo Arci Norfini di Colline, l’associazione CCN Colline, il Progetto strada APS dell’Oratorio Don Bosco e l’associazione culturale Cambiamenti. Con questo patto, che interesserà i quartieri di Colline, Stazione, Ospedale, l’amministrazione si impegna a colmare il vuoto causato dalla mancata istituzione del Consiglio di zona 6 e a favorire una più larga ed efficace partecipazione e aggregazione della cittadinanza. Il primo passo di questo nuovo percorso sarà, a partire da metà maggio, l’apertura di uno Sportello informativo nei locali del circolo di Colline: “Raccoglieremo le segnalazioni dei cittadini e le trasmetteremo al Comune tramite il portale Segnala-Lì” ha spiegato Franco Lo Cicero, presidente del circolo Arci Norfini. Lo sportello sarà aperto in orario mattutino per due giorni la settimana. Ma a breve saranno avanzate altre proposte: “Ci impegniamo a monitorare il territorio – conferma Lo Cicero – e proporre progetti finalizzati alla soluzione delle problematiche, d’intesa con gli uffici comunali”.

