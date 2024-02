Completato il restyling della pista del campo scuola

Per visualizzare le foto scorrete verso destra. Foto aerea di Orazio Salamone, che ringraziamo per la disponibilità

Il commento del delegato provinciale Coni, Gianni Giannone, che ringraziamo per la disponibilità: "Ora è un gioiello, determinante per lo svolgimento di uno sport che a Livorno è ai vertici nazionali. Grazie al sindaco e grazie al confronto continuo fra tecnici. Ed è già a bilancio la nuova tribuna che lo renderà un impianto ancor più di eccellenza"

Completato il restyling del campo scuola. La previsione riguardo la fine dei lavori era per metà febbraio e così è stato. “Come Coni – spiega il delegato provinciale del comitato Gianni Giannone, che ringraziamo per la disponibilità – siamo molto felici che anche questa realizzazione, determinante per lo svolgimento di una attività sportiva che a Livorno è ai vertici nazionali, sia stata portata a termine. Vogliamo ringraziare il sindaco Salvetti e la sua giunta per avere mantenuto un impegno per un impianto nel quale non poteva più essere svolta alcuna attività. Ma è stato anche un “cantiere” importante dove la collaborazione tra l’amministrazione comunale, gli uffici tecnici, il Coni e la federazione a tutti i livelli ha portato a realizzare questo gioiello: un confronto continuo tra tecnici. Ora avremo a Livorno un impianto di eccellenza che lo diverrà ancor di più quando avremo la nuova tribuna già prevista in bilancio. Ho ricevuto anche le congratulazioni del presidente della federazione di atletica leggera Stefano Mei che compatibilmente con i suoi molteplici impegni cercherà di essere presente all’inaugurazione (data da definire, ndr)”.

