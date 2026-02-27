Comune e At presentano tre nuovi autobus elettrici

Acquistati dal Comune e gestiti da Autolinee Toscane, saranno impiegati lungo le linee urbane. Al momento sono utilizzati sulla Linea 3 che, partendo da via Grande (via Cogorano), attraversa il centro per arrivare alla Scopaia passando da Coteto. Salvetti: "Abbiamo rinnovato il parco in maniera considerevole". Bechelli: "Entro aprile 2026 saranno 99 i nuovi autobus in servizio sulle strade del bacino territoriale della provincia di Livorno"

di Martina Romeo

Il trasporto pubblico livornese si arricchisce di tre bus elettrici acquistati dal Comune di Livorno e gestiti da Autolinee Toscane. L’investimento complessivo ammonta a € 1.726.861,20 ed è il primo di un finanziamento più ampio pari a 16 milioni di euro che deriva dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze del 9 febbraio 2021, n. 71 che ha assegnato le risorse per il periodo 2019-2023 al Comune di Livorno per il rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e per il miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, per l’attuazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, ai sensi dell’articolo 5 del DPCM del 17 aprile 2019. I tre bus elettrici sono stati presentati il 27 febbraio in piazza del Luogo Pio alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello, di Gianni Bechelli, presidente onorario di Autolinee Toscane, e dei rappresentanti dell’azienda e dell’amministrazione comunale. I tre mezzi elettrici saranno principalmente impiegati lungo le linee urbane che attraversano il centro città e, in una prima fase, saranno utilizzati sulla Linea 3 che, partendo da via Grande (via Cogorano), attraversa il centro per arrivare alla Scopaia passando da Coteto. I bus appartengono alla gamma Karsan E-Ata, sono prodotti dall’azienda turca Karsan e misurano 12 metri. Ogni bus può trasportare fino a 89 clienti di cui 40 seduti ed ha una autonomia dichiarata dalla casa costruttrice di 450 km al giorno, con un tempo di ricarica di 3 ore e 30 minuti in corrente continua fino a 150kW di potenza. Ha il pianale ribassato per facilitare la salita e la discesa dei clienti ed è dotato di una piattaforma manuale per la salita e la discesa delle persone a mobilità ridotta. Dispone di tutti i dispositivi di sicurezza necessari come: sistema di frenata elettronico, sistema antiscivolamento, sistema di aiuto partenza in salita, anti-roll bar anteriore, sistema di rilevamento incendi, sistema di frenata rigenerativo e sistema elettronico di stabilità. Il mezzo ha anche la capacità di recuperare energia durante il rallentamento, contribuendo ad una maggiore efficienza energetica. Ad emissioni zero, i bus sono silenziosi e privi di vibrazioni, migliorando il comfort per passeggeri e conducente e la qualità dell’ambiente urbano; per farsi notare da pedoni e ciclisti emettono un suono di avviso. I bus elettrici in funzione vengono alimentati da stazioni di ricarica elettriche mobili, con una potenza di ricarica di 20/40 kW che consente di far tornare al 100% il mezzo in circa 10 ore. Nel corso della presentazione, il sindaco Salvetti ha sottolineato che “questo intervento è collegato agli obiettivi del PNRR sul quale abbiamo lavorato con grande puntualità ottenendo il massimo risultato e, in più, il Comune ha acquistato questi ultimi tre nuovi mezzi all’interno di un percorso che ha portato, negli ultimi quattro anni, ad avere 99 mezzi nuovi a disposizione della città attraverso Autolinee Toscane”, evidenziando come “abbiamo rinnovato il parco in maniera considerevole” e come i mezzi elettrici opereranno soprattutto sulle linee dirette verso il centro con “l’obiettivo naturale di confermare il calo di inquinamento della nostra città”, ringraziando Autolinee Toscane per il contributo al percorso di sostenibilità. L’assessora Cepparello ha ricordato che “il finanziamento di 16 milioni verrà speso nei prossimi anni e si concluderà nel 2031, quindi saranno acquistati ulteriori mezzi”, spiegando che “il bus elettrico migliorerà la qualità soprattutto nella centrale via Grande” e che, oltre ai circa 4 milioni l’anno del contratto di servizio, il Comune ha investito risorse per “prezzi calmierati per gli abbonamenti in base all’Isee e piani di gratuità durante le feste natalizie e l’estate”, una politica che “sta dando ottimi frutti”, ringraziando infine l’Ufficio Mobilità Sostenibile e il dirigente comunale per il lavoro svolto nell’ambito del PUMS. Gianni Bechelli ha infine evidenziato che “questi 3 nuovi bus elettrici rappresentano un segnale importante” perché dimostrano “la costante ed efficace collaborazione fra At e l’Amministrazione Comunale” e una “direzione comune” volta a rendere sempre più efficace la mobilità collettiva sostenibile, ricordando che Autolinee Toscane sta investendo su nuovi bus, tecnologie e formazione del personale e che “entro aprile 2026 saranno 99 i nuovi bus messi in servizio nel bacino territoriale della provincia di Livorno”, con un rinnovamento di oltre un terzo del parco mezzi e una riduzione dell’età media degli autobus da oltre 13 a circa 7 anni, con l’obiettivo di rendere il trasporto pubblico sempre più attrattivo e di sviluppare percorsi dedicati alla mobilità collettiva.

