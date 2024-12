Coppia livornese dona giocattoli ai piccoli ricoverati di Pediatria

Il gesto di Andrea e Barbara accolti stamattina dal primario Danieli e dalla coordinatrice infermieristica Wust: "Nell'ultimo anno purtroppo mio papà è stato diverso tempo ricoverato in ospedale e in questo periodo mi sono reso conto del lavoro e sacrificio di coloro che lavorano in corsia. Tutti danno l'anima: medici, infermieri, Oss e personale delle pulizie. Tutti si impegnano per aiutare il prossimo. Volevo ricambiare in qualche modo e ho pensato ai bambini e alle bambine di Pediatria"

“Nell’ultimo anno purtroppo mio papà è stato diverso tempo ricoverato in ospedale e in questo periodo mi sono reso conto del lavoro e sacrificio di coloro che lavorano in corsia. Tutti danno l’anima: medici, infermieri, Oss e personale delle pulizie. Tutti si impegnano per aiutare il prossimo. E quando è mancato dentro di me si è smosso qualcosa. Coinvolgendo mia moglie ho pensato che dovevo ricambiare in qualche modo quanto fatto per lui”. A parlare è Andrea Vannacci che insieme alla moglie Barbara stamattina, mosso da questo sentimento, ha consegnato regali a Pediatria. Ad accogliere la coppia il primario Roberto Danieli e la coordinatrice infermieristica Elena Wust. “Ancora una volta – dicono Danieli e Wust – esprimiamo la nostra gratitudine per questi gesti di affetto che fanno sicuramente molto piacere. Ogni pensiero che arriva dalla città siamo sicuri possa regalare sollievo ai bambini che sono costretti a trascorrere questi giorni di festa lontani da casa”. Prosegue Roberto: “Per chiunque, immagino soprattutto per i bambini e le bambine, non è facile trovarsi ricoverati in ospedale per di più durante le festività. Devo dire che, per quanto dolorosa sia la morte di un genitore, questo gesto mi ha fatto stare bene. Continuerò perché penso che donare, anche una piccola cosa, ti renda grande”. Aggiunge Barbara: “E se questo nostro piccolo gesto potrà spingere altre persone a fare altrettanto saremo ancora più contenti”.

