Dal mare al colle, alla scoperta del territorio livornese

Il progetto propone sei incontri (il primo sabato 17 gennaio) nel corso dei quali ci sarà l'opportunità di conoscere sotto il punto di vista storico, paesaggistico e ambientale il tratto di costa su cui si affacciano i monti livornesi: dall'Ardenza al Castellaccio, passando per il Rio Felciaio e il fiume Chioma

È stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Post Consiliare “Giuseppe Vitiello” del Palazzo Comunale il ciclo di conferenze “Dal mare al colle” organizzato dal Consiglio di zona 5 con la compartecipazione del Comune di Livorno. Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore alla cultura Simone Lenzi, il presidente del Consiglio di Zona 5 Marco Chimenti, il coordinatore del gruppo Cultura Tradizioni Commercio del Consiglio di zona 5 Roberto Barsottini e l’architetto Riccardo Ciorli, ideatore della rassegna e relatore. Il progetto propone sei incontri nel corso dei quali ci sarà l’opportunità di conoscere sotto il punto di vista storico, paesaggistico e ambientale il tratto di costa su cui si affacciano i monti livornesi: dall’Ardenza al Castellaccio, passando per il Rio Felciaio e il fiume Chioma. “La conoscenza del territorio è strettamente connessa alla sua valorizzazione – ha commentato l’assessore alla cultura Simone Lenzi – per questo accolgo con grande soddisfazione la scelta del Consiglio di zona 5 di farsi promotore di quest’occasione di approfondimento culturale. Questi incontri hanno poi il valore di rivitalizzare luoghi di socializzazione tipici del territorio: circoli Arci, piazze e parrocchie”. “All’inizio ci occupavamo principalmente di gestione del territorio – spiega il presidente del Consiglio di Zona 5 Marco Chimenti – ma poi abbiamo creato dei gruppi di lavoro dedicati a temi specifici e dal gruppo Cultura Tradizioni Commercio con la collaborazione dell’architetto Riccardo Ciorli è nata l’idea di questa rassegna”. Il primo incontro “Il territorio geologico da Ardenza a Castel Sonnino”, con relatori Libero Michelucci e Alessandro Ciampalini, si terrà il 17 febbraio alle 17,30 presso il Circolo ARCI Silvano Pizzi, in via della Gherardesca, 30. Accanto all’intervento degli esperti, è prevista la partecipazione di “testimoni d’epoca” perché, spiega Riccardo Ciorli: “la riuscita di questa iniziativa si misurerà sulla partecipazione della gente del luogo. Gli incontri non sono pensati come lezioni, con i professori in cattedra e le persone ad ascoltare, ma come momenti di scambio e di ritrovo”. Proprio nell’intento di coinvolgere la cittadinanza, “Dal mare al colle” sarà una rassegna itinerante: gli incontri del 20 aprile, del 25 maggio e quello conclusivo del 22 giugno si svolgeranno rispettivamente presso l’Arci Castellaccio, la Parrocchia di S. Lucia di Antignano e la piazza del Santuario di Montenero. La serata di sabato si concluderà con una cena a menù fisso al costo di € 15,00. Prenotazioni al 339/4422048.

