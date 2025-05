Dal PNRR al Patrimonio: nuovi spazi e nuove esposizioni al Musmed

Mercoledì 28 maggio alle ore 16:30, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, si terrà l’evento “Museo oltre i limiti”, un momento aperto alla cittadinanza per celebrare la conclusione dei lavori di rinnovamento che hanno interessato la struttura di Villa Henderson nell’ultimo anno e mezzo

Grazie ai finanziamenti del PNRR – M1C3 dedicati alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei luoghi della cultura, la Provincia di Livorno ha intrapreso un importante percorso di trasformazione del Museo, volto a rendere gli spazi e i contenuti più accessibili, inclusivi e partecipativi. Gli interventi hanno interessato sia la riqualificazione strutturale che il rinnovamento degli allestimenti, progettati e realizzati in collaborazione con Cooperativa Itinera, Studio di Ingegneria delle Strutture e Immersiva Livorno.

Tra i nuovi spazi museali verrà inaugurata, all’interno dell’Orto Etnobotanico, la Serra Eco-lab, un ambiente pensato per ospitare attività scientifiche, laboratori di botanica e percorsi di ortoterapia. Progettata per accogliere scuole di ogni ordine e grado, persone con disabilità e in condizioni di fragilità, la serra permetterà di entrare in contatto diretto con la natura e di approfondire la conoscenza dell’ambiente mediterraneo, offrendo un’esperienza educativa, sensoriale e inclusiva.

Durante l’evento verranno presentati i nuovi spazi accessibili e i percorsi museali, pensati per offrire a tutte e tutti un’esperienza coinvolgente ed inclusiva.

Nell’occasione, torna al Museo la mostra dedicata al “Tesoretto romano di Suese”, un eccezionale ritrovamento composto da 175 denari in argento di età repubblicana.Il restauro, la valorizzazione e la concessione in mostra del Tesoretto sono stati possibili grazie alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Livorno e Pisa, alla dr.ssa Lorella Alderighi curatrice della mostra e al prezioso contributo del Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese.

Un ulteriore arricchimento del percorso espositivo sarà l’ingresso, all’interno della Sala dell’Uomo nel Mediterraneo, della Fornace protostorica di via San Marino, importante testimonianza archeologica scoperta durante i lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo cittadino. Il restauro e la musealizzazione della Fornace sono stati possibili grazie al lavoro congiunto tra Soprintendenza, Provincia di Livorno, Comune di Livorno con il coordinamento del Sistema dei Musei e dei Parchi Partecipativi della Toscana, guidato dalla Fondazione Aglaia.

Con ‘Museo oltre i limiti’ si apre una nuova stagione per il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo: più accessibile, più inclusivo e sempre più vicino alla comunità.

