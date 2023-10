Dalle idee al prodotto, gli studenti incontrano le eccellenze livornesi

Nella cornice degli Hangar Creativi (via Meyer 65) gli studenti delle classi IV e V delle scuole superiori cittadine incontreranno le aziende della prima edizione di questo evento

Martedì 17 ottobre si terrà la prima edizione di “Dalle idee al prodotto. Le eccellenze livornesi” iniziativa il cui scopo è quello di mettere a contatto gli studenti delle scuole superiori con alcune delle aziende più dinamiche della nostra città per conoscerne la storia, lo sviluppo attuale e per avere informazioni direttamente dalle aziende delle opportunità di impiego e professionali offerte. “Livorno è una realtà economica vivace e differenziata – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Gianfranco Simoncini – nella quale, talvolta senza che questo emerga nella maniera dovuta, sono presenti molte imprese che rivestono un ruolo di primo piano sui mercati mondiali. Per questo come Amministrazione Comunale abbiamo pensato che sarebbe stato di particolare importanza presentare alla città ogni anno queste eccellenze e farle incontrare con i giovani e le ragazze livornesi. Ovviamente è stata una prima cernita tra le tante realtà presenti; nei prossimi anni avremo la possibilità di invitare le molte altre eccellenze che sono presenti nel nostro territorio in tutti i settori di attività, sia tra le grandi sia tra le piccole e medie imprese”.

Nella cornice degli Hangar Creativi (via Meyer 65) gli studenti delle classi IV e V delle scuole superiori cittadine incontreranno le aziende coinvolte in questa prima edizione: Benetti (Cantieristica nautica), Kayser (Aerospazio), Erredue (Generatori gas), Compolab (Ricerca e Sviluppo), 3d Next Tech (Stampa 3D), Pasticceria Cristiani (Dolciario), Caffè Toscano (Caffè), Sidep (Ingegneria) e Oimmei (App digitali). La giornata, strutturata in due parti, si aprirà alle ore 9 con il saluto del sindaco Luca Salvetti che gestirà la prima parte dell’evento (fino alle ore 11), dedicata alla presentazione delle aziende, con i rappresentanti delle realtà imprenditoriali cittadine che saliranno sul palco. Nella seconda parte, dalle ore 11 fino alle ore 13, l’evento si sposterà negli spazi espositivi: qui ogni azienda potrà far vedere agli studenti in cosa consiste il proprio prodotto, avviando un dialogo diretto con le classi presenti. Alla seconda parte dell’iniziativa saranno presenti anche lo sportello Eurodesk e l’Informagiovani del Comune di Livorno. Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ che fornisce informazioni sui programmi e sulle iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. Informagiovani è il servizio che aiuta a sapersi orientare nella ricerca di informazioni e tematiche di interesse giovanile quali: lavoro e formazione in Italia e all’estero, fare impresa, scuola e università, esperienze di scambio nell’Unione Europea, servizio civile in Italia e nel mondo, tempo libero. Nel corso dell’evento sarà presentato anche il prossimo Contest Giovani Innovatori di Livornine2030, un concorso che premia le idee più innovative dei ragazzi dai 16 ai 35 anni.

