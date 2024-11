Domenica la prima edizione di Colline Pulita

Gli organizzatori invitano a partecipare per una bella e importante lezione di educazione civica, ambientale e di coesione sociale. Appuntamento domenica 3 novembre dalle ore 15.00

Il Ccn Colline, insieme a Mr Green, organizza la prima edizione di Colline Pulita. Appuntamento domenica 3 novembre dalle ore 15.00. Ritrovo in piazza Damiano Chiesa muniti di guanti, scope e cassette. Alla fine merenda per tutti. Vi aspettiamo numerosi. “Invitiamo bambini/ragazzi e famiglie – spiega la presidente del Ccn Silvia Cecchetti – a partecipare per una bella e importante lezione di educazione civica, ambientale e di coesione sociale. Vogliamo stimolare la popolazione residente, e non, ad essere più attenta al rispetto della pulizia delle nostre strade e non dare sempre la colpa alle istituzioni”.

