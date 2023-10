Domenica pulizia del Porto Mediceo con Mr Green

L'iniziativa, patrocinata dall'Autorità di Sistema Portuale e organizzata nell'ambito degli Italian Port Days, è aperta a tutta la cittadinanza e prevede il ritrovo domenica 15 ottobre alle 10 in piazza dell'Arsenale

Una mattina di pulizia nel Porto Mediceo assieme a Mr Green, il popolare cavaliere dell’ambiente che in questi mesi ha girato Livorno in bicicletta, pulendo strade, boschi e giardini dai rifiuti di ogni tipo L’iniziativa, patrocinata dall’Autorità di Sistema Portuale e organizzata nell’ambito degli Italian Port Days, è aperta a tutta la cittadinanza e prevede il ritrovo per domenica a partire dalle 10 in piazza dell’Arsenale. Da qui i volontari potranno raggiungere l’area prospiciente il ristorante le Volte e ricevere le indicazioni su come e dove operare. Gli interventi di pulizia in ambito portuale rientrano nelle attività di sensibilizzazione della città che da tempo l’AdSP sta portando avanti in collaborazione con le associazioni e i volontari. La presenza di Mr Green, promotore dell’iniziativa, dà un valore aggiunto all’evento. Per maggiori informazioni scrivere a [email protected].

