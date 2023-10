Donata a Pediatria una sonda ecografica per migliorare il percorso diagnostico cardiologico

I primari Roberto Danieli (Pediatria), Emilio Pasanisi (Cardiologia) e la coordinatrice infermieristica Elena Wust

E' stata regalata da "I donatori del sorriso- Onlus" di Portici. I primari Danieli e Pasanisi: "Grazie alla nuova sonda il percorso diagnostico cardiologico dei pazienti diventa più rapido ed efficiente

Una sonda ecografica cardiologica è stata regalata da “I donatori del sorriso- Onlus” di Portici (Napoli) al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Livorno. “Grazie alla nuova sonda per ecocardiografia neonatale e pediatrica il percorso diagnostico cardiologico dei pazienti della pediatria – confermano i direttori dei reparti di Pediatria, Roberto Danieli, e di Cardiologia, Emilio Pasanisi – diventa più rapido ed efficiente. Si tratta di una nuova sonda multifrequenza in grado di soddisfare le necessità per i piccoli pazienti ricoverati in neonatologia consentendo ai colleghi della Cardiologia di perfezionare la diagnosi senza dover spostare i piccoli pazienti. È un piccolo tassello che fortifica la collaborazione tra la Pediatria e la Cardiologia, quest’ultima, da sempre impegnata nella diagnostica cardiologica di primo livello per i neonati del nostro ospedale. All’associazione promotrice della donazione il più sincero ringraziamento da parte nostra e dei piccoli che ne potranno usufruire”.

