Donata al Comune la raccolti fondi del Mare dei Ricordi, passo in avanti per il parco giochi inclusivo

Mario Bartoli mentre firma l'atto di donazione e nella seconda immagine un bozzetto di come verrà il parco inclusivo con la statua di Kyra, il pastore tedesco di Mario scomparso il 25 agosto 2018 protagonista di tante iniziative benefiche per i bambini e non solo

I soldi serviranno alla realizzazione del parco giochi inclusivo al Parco Lenci ad Antignano e della statua di Kyra che verrà collocata accanto ai giochi. Mario Bartoli, il promotore dell'iniziativa, ha firmato l'atto di donazione: "La mia canina amava tantissimo i bambini, specialmente i bambini "speciali", ed è questo che mi ha spinto a desiderare che la collocazione fosse accompagnata da qualcosa di sociale come un parco giochi inclusivo. E' grazie al contributo di migliaia e migliaia di persone che si realizzerà il tutto. La nascita di questo parco sia da esempio per altre città"

Il 21 marzo Mario Bartoli ha firmato in Comune l’atto di donazione al Comune di Livorno dei fondi raccolti sino ad oggi attraverso il “Mare dei Ricordi”, oltre 50.000 €, per la realizzazione di un parco inclusivo al Parco Lenci ad Antignano, e l’atto di donazione della statua di Kyra. “La realizzazione della statua (15.500 €) per volere di molte persone è avvenuta attraverso una raccolta di fondi cittadina e non solo – spiega Mario – In diversi, più volte, mi hanno detto che la storia di Kyra (il pastore tedesco di Mario scomparso il 25 agosto 2018 protagonista di tante iniziative benefiche per i bambini e non solo, ndr) “per i valori che rappresenta appartiene a tutta la città”. Ed è stato questo aspetto che mi ha spinto a desiderare che la collocazione fosse accompagnata da qualcosa di sociale, ovvero la realizzazione di un parco inclusivo. Perché la mia canina amava tantissimo i bambini, specialmente quelli “speciali”. Quei fondi sono solo quelli raccolti ad oggi. La raccolta continua perché è nostra intenzione realizzare il parco inclusivo più attrezzato possibile, che deve diventare un esempio verso la disabilità per altre città. Dico “nostra” perché io sono solamente il portavoce di questa iniziativa, è attraverso il contributo di migliaia e migliaia di persone che si realizzerà il tutto. Non deve essere solo meriti mio non sarebbe giusto”.

